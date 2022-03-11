Нужно ли сейчас продавать квартиру

Экономическая ситуация в стране, связанная с санкциями и повышением ключевой ставки, создала неопределенность на рынке недвижимости. Люди не понимают, надо ли сейчас продавать свои квартиры или же стоит подождать до лучших времен. Эксперты, опрошенные "РБК Недвижимость", утверждают, что универсального ответа на этот вопрос нет. Все зависит от конкретного случая.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что продажа квартиры сейчас может стать хорошим решением, если за счет полученных денег владелец собирается закрыть кредитные обязательства. По словам Дымовой, есть и другие причины для сделки с недвижимостью.

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"Собственнику имеет смысл сегодня продать квартиру с целью улучшить жилищные условия и приобрести жилье в новостройке", — сказала эксперт.

Управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Александр Москатов в свою очередь предупреждает, что с деньгами, полученными от продажи квартиры, оставаться сейчас рискованно. Они могут просто обесцениться.

Директор департамента вторичного рынка риелторской компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома призвал не принимать эмоциональные и невзвешенные решения.

"Если есть необходимость оперативно решать жилищный вопрос и заключить альтернативную сделку, можно это сделать. Если же не горит, рекомендуем взять паузу — подождать, посмотреть, как будут разворачиваться события", — отметил Шлома.

Что касается элитного рынка, то там сейчас ценится тот же метод выжидания. Продавцы продолжают экспонировать свои объекты, при этом с оглядкой на изменение ситуации, рассказал управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

"Объекты с рынка не снимаются, зачастую цена не повышается, тем не менее каждый собственник из этой категории после получения заявок на просмотр объекта соизмеряет предложение с тем, что происходит на рынке в моменте, взвешивает новостную повестку и принимает решение о продаже", — сказал эксперт.