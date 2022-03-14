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38 минут назад

Риэлтор рассказал, как правильно инвестировать в недвижимость

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На фоне экономической действительности лучший способ сохранить свой капитал — покупка квартиры с ремонтом. Таким мнением поделился с URA.RU риэлтор Павел Боровиков.

Риэлтор объяснил, как правильно инвестировать в недвижимость
Фото: ТАССТАСС

«Лучше всего купить квартиру с ремонтом, притом в сегменте бизнес-класса. Вкладываться сейчас в иные предложения недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения, не имеет смысла», — рассказал в разговоре с корреспондентом агентства Боровиков.

Одной из основных причин бесполезности дешевых квартир он называет прошедший в 2021 году ажиотаж на квартиры в домах категорий эконом и комфорт, в некоторой степени обусловленный инвестиционными целями. Следовательно, когда-то их начнут продавать, а там, где много предложений и царит конкуренция, всегда трудно «набивать» цену, считает риэлтор.

Ранее рынок недвижимости уже пополнился предложениями по переуступке договоров в строящихся домах Екатеринбурга. Эксперты рынка жилья города считают, что это первые реакции «инвесторов» на ситуацию, разворачивающуюся вокруг экономической обстановки в России. Аналитики Уральской палаты недвижимости по итогам 2021 года зафиксировали острый дефицит на вторичном рынке жилья, а затем и рост цен вследствии ограниченности предложения.

Недвижимость,Павел Боровиков,
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