Эксперт оценила будущее рынка недвижимости

Эксперт рынка недвижимости Елена Егорычева спрогнозировала отскок цен и снижение спроса на жилье в России. Ее цитирует «Прайм».

«Безусловно, отскок цен будет и это обусловлено и высокими ставками по ипотечным продуктам, и высокими депозитными ставками (до 18-20% в зависимости от срока), и падением реальных доходов населения», - сказала Егорычева.

По ее словам, при резком падении спроса на новостройки девелоперам придется снижать цены или как минимум придерживать их на прежнем уровне. Но надо иметь в виду, что себестоимость строительства возрастет, поэтому резкого демпинга не будет.

Рынок недвижимости будет зависеть от политической обстановки и от поведения россиян на рынке недвижимости. Программы льготной ипотеки ещё действуют, и возможно, будут продлены (пока они действуют до конца марта 2022).

Кроме того, специалист отметила, что стоимость ремонта «поумерит пыл» желающих улучшить жилищные условия.

Цены на коммерческую недвижимость также начнут падать «с большой долей вероятности», поскольку спрос может резко сократиться из-за текущих экономических реалий.

«Также ожидается падение цен и на рынке вторичной недвижимости, цены на которую формируются только под воздействием спроса и предложения», - добавила эксперт.

Елена Егорычева - старший преподаватель экономического факультета РУДН.