Эксперты предложили варианты снижения ипотечных ставок

Сейчас на субсидирование процентной ставки по льготной ипотеке выделяются огромные деньги, отметил первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Однако сниженный процент по ипотеке может быть достигнут без дополнительного отвлечения средств федерального бюджета, считает он. Центробанк может предоставлять дешевые кредиты банкам под залог высоконадежных ипотечных портфелей, а те, в свою очередь, будут выдавать недорогую ипотеку с наценкой не более 2-3%.
"Залог таких ипотечных портфелей - общемировая практика, так как они надежны, просрочка по ним на уровне погрешности в районе 0,15%", - отмечает депутат.
Этот вариант - по сути рефинансирование Центробанком ранее выданных кредитов, отмечает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Теоретически так можно делать, но вряд ли это возможно в большом объеме. В условиях высокой ключевой ставки субсидирование ипотечных кредитов из бюджета влечет слишком большие расходы. Поэтому предложение как-то решить вопрос выдачи новых ипотечных кредитов с участием ЦБ заслуживает внимательного рассмотрения, считает она.
"Только я бы предложила посмотреть немного другой вариант. Центральный банк мог бы рефинансировать (выкупить) у банков их высоконадежные ипотечные портфели с условием предоставления такого же объема новых ипотечных кредитов. Далее вопрос расчета. Если предположить, что средняя ставка по текущему ипотечному портфелю 10%, то ЦБ мог бы выкупить по ставке 7% (3 процентных пункта банку на риски и обслуживание кредитов). Условием такого рефинансирования могло бы быть предоставление новых ипотечных кредитов под те же 10 процентов", - говорит Косарева.
Представляется мало возможным, чтобы государство массово субсидировало ипотеку под 5% (нынешний уровень льготной ипотеки), считает профессор ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.
Предложение таких процентов при ключевой ставке 20% означало бы, что государство будет дотировать процентную ставку на 18%, что на практике для массового предложения ипотеки нереально. Для решения вопроса обеспечения жильем малодоходных и многодетных семей, нужно не столько развивать льготную ипотеку, сколько строить многоэтажные арендные дома и развивать индустриальное индивидуальное жилищное строительство, считает эксперт.
"Сейчас вносятся поправки в Жилищный кодекс, которые позволят создать мощную промышленную основу строительства ИЖС. Обсуждается вопрос развития понятий городских округов, создание адресных перечней масштабной застройки. Необходимо включить систему дотаций и субсидий в процесс формирования жилья", - говорит она.