Эксперты предложили варианты снижения ипотечных ставок

"Только я бы предложила посмотреть немного другой вариант. Центральный банк мог бы рефинансировать (выкупить) у банков их высоконадежные ипотечные портфели с условием предоставления такого же объема новых ипотечных кредитов. Далее вопрос расчета. Если предположить, что средняя ставка по текущему ипотечному портфелю 10%, то ЦБ мог бы выкупить по ставке 7% (3 процентных пункта банку на риски и обслуживание кредитов). Условием такого рефинансирования могло бы быть предоставление новых ипотечных кредитов под те же 10 процентов", - говорит Косарева.