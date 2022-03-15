Аксенов предложил изъять крымскую собственность украинцев из "партии войны"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о возможном изъятии коммерческой недвижимости, принадлежащей украинским бизнесменам, на территории полуострова. Речь идет о политиках, которые выступают за дестабилизацию ситуации и финансируют за счет своего бизнеса операции против российских военнослужащих. Такое заявление глава РК сделал в интервью телеканалу "Россия 24".

- Есть ряд украинских деятелей, которые состоят в "партиях войны" и выступают за нагнетание обстановки, - уточнил Аксенов. - С ними ведут работу в правоохранительных структурах. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства. Считаю, что не могут убийцы и подонки зарабатывать на территории российского Крыма, финансируя операции против наших военнослужащих и мирного населения. Будут жесткие меры.