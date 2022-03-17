Новые льготы по ипотеке: как снизить платежи

За последний месяц россияне стали чаще интересоваться, стоит ли сейчас досрочно гасить кредит и как можно снизить выплаты по ипотеке. Издание Life напомнило о действовавших ранее и новых льготах по ипотеке.

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Интернет-издание обращает внимание на то, что в стране продолжают действовать все льготные ипотечные программы. Условия по ним сохранились. Отмечается, что россияне могут понизить размер выплат с помощью материнского капитала, который целесообразно направить на погашение части кредита.

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Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса. Также льготная ипотека совмещается с другими мерами поддержки. Этой весной изменились правила предоставления кредитных каникул, напоминает Life.

«По новым правилам включительно до 30 сентября 2022 года банки смогут поддержать заёмщиков, которые должны соответствовать определённым критериям. Так, договор должен быть заключён до 1 марта 2022 года. Доходы в сравнении с предыдущим месяцем упали на 30%. Стоимость кредита — меньше 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона рублей для Санкт-Петербурга и 3 миллиона рублей для остальных регионов», —подчеркнул советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.

В банк может обратиться заемщик, который предоставит доказательства того, что у него снизились доходы или он потерял источник дохода, пояснила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

В России также предусмотрели новые льготы для представителей определённых специальностей. В частности, для граждан, работающих в сфере высоких технологий.

«Для IT-специалистов сейчас прорабатывается и открывается система разнообразных льгот — от пониженной ставки по ипотеке (до 5%) до комфортных рассрочек и дробления платежей. В то же время самым популярным способом снижения выплаты по ипотеке неизменно остается рефинансирование. Причём многие заёмщики не учитывают, что можно совмещать сразу несколько вариантов для снижения платежей, — указал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.