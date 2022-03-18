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26 минут назад

Россияне кинулись скупать недвижимость в Дубае

Лера Букина

Спрос россиян на покупку недвижимости в Дубае с начала марта вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом февраля. Об этом заявила «Коммерсанту» гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

Россияне начали скупать недвижимость в Дубае
Фото: ReutersReuters

Однако и феврали наблюдался ажиотажный спрос. Основатель Kalinka Group Екатерина Румянцева заявила, что количество сделок россиян в Дубае оказалось на 70% выше год к году.

По словам президента Becar Asset Management Александра Шарапова, текущий спрос россиян на недвижимость в Дубае ошеломляет. При этом он подчеркнул, что данным рынком интересовались инвесторы еще до украинского кризиса.

По словам собеседника, в 2021 году цена недвижимости в Дубае повысилась на 44%, а за январь—февраль этого года — еще на 7%. Румянцева отметила, что в настоящее время сделки в Дубае заключаются в диапазоне $272,26–816,78 тыс.

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Шарапов отметил, что сейчас в Дубае насчитывается около 300 тыс. русскоговорящих, это 10% населения эмирата. Подталкивает их покупать там недвижимость отсутствие налога на него и на доход, подчеркнула Екатерина Румянцева. Также среди плюсов рынка — возможность получить вид на жительство (ВНЖ) при покупке жилья от $204 тыс., подчеркнула Татьяна Бурлаковская.

Ранее партнер международной брокерской компании Savills в России Ирина Мошевая заявила, что в ближайшем будущем в топе предпочтений россиян останутся, в частности, Турция, Таиланд, ОАЭ. Именно в этих странах, по ее мнению, россияне будут приобретать жилье.

Недвижимость,Александр Шарапов,Екатерина Румянцева,Коммерсант,
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