Россияне начали скупать недвижимость в Дубае

Спрос россиян на покупку недвижимости в Дубае с начала марта вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом февраля. Об этом заявила «Коммерсанту» гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

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Однако и феврали наблюдался ажиотажный спрос. Основатель Kalinka Group Екатерина Румянцева заявила, что количество сделок россиян в Дубае оказалось на 70% выше год к году.

По словам президента Becar Asset Management Александра Шарапова, текущий спрос россиян на недвижимость в Дубае ошеломляет. При этом он подчеркнул, что данным рынком интересовались инвесторы еще до украинского кризиса.

По словам собеседника, в 2021 году цена недвижимости в Дубае повысилась на 44%, а за январь—февраль этого года — еще на 7%. Румянцева отметила, что в настоящее время сделки в Дубае заключаются в диапазоне $272,26–816,78 тыс.

Шарапов отметил, что сейчас в Дубае насчитывается около 300 тыс. русскоговорящих, это 10% населения эмирата. Подталкивает их покупать там недвижимость отсутствие налога на него и на доход, подчеркнула Екатерина Румянцева. Также среди плюсов рынка — возможность получить вид на жительство (ВНЖ) при покупке жилья от $204 тыс., подчеркнула Татьяна Бурлаковская.