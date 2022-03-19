СМИ сообщили о попытке русских продать недвижимость в Нью-Йорке

Нью-йоркский брокер элитной недвижимости Долли Ленц в интервью изданию The Financial Times заявила, что богатые россияне стали обращаться к ее коллегам по вопросам продажи элитной недвижимости на Манхэттене. Они желают избавиться от проблемных активов до того, как они попадут под рестрикции США. Об этом пишет РБК.

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Издание отмечает, что большинство из них старается совершать сделки через непубличные объявления у проверенных специалистов по продаже недвижимости.

Ленц отметила, что в какой-то степени это является ошибкой.

«Когда покупатели думают, что вы потенциально в затруднительном положении — и ваше непубличное объявление является признаком этого бедствия — это становится проблемой», - сказала она.

Ленц добавила также, что инвесторы, желающие купить «по дешевке» элитную недвижимость, буквально «завалили» ее запросами.

Но не все эксперты думают так, как Ленц. Директор по исследованиям Serhant Гарретт Дердериан рассказал, что мало кто из россиян желает продать свою недвижимость.

«Глобальные рынки, такие как Нью-Йорк и Майами, стали предпочтительным местом для богатых. На данный момент в Нью-Йорке нет распродажи недвижимости, принадлежащей россиянам», - сообщил он.