Какие антикризисные меры в сфере недвижимости будут реализованы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что антикризисные меры будут реализованы. Эксперты с рынка недвижимости разобрались, чего ждать покупателям и застройщикам.

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«Мы будем поддерживать ипотеку, будем субсидировать процентные ставки, все решения приняты», – заявил вице-премьер в Telegram-канале.

Программы ипотеки с льготными условиямисохранены, как заявил политик.Государство не откажется от своих обязательств, но на новые надеяться пока рано. Из-за ключевой ставки ЦБ в 20 % более привлекательных условий или падения ставок по кредитам в ближайшее время не предвидится. Эксперты считают, что скоро на рынке недвижимости возникнет кризис:

«Не так много покупателей, готовых приобрести квартиру без кредитов», – пояснил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.