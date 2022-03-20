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1 час назад

Эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости и ипотекой

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что антикризисные меры будут реализованы. Эксперты с рынка недвижимости разобрались, чего ждать покупателям и застройщикам.

Какие антикризисные меры в сфере недвижимости будут реализованы
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Мы будем поддерживать ипотеку, будем субсидировать процентные ставки, все решения приняты», – заявил вице-премьер в Telegram-канале.

Программы ипотеки с льготными условиямисохранены, как заявил политик.Государство не откажется от своих обязательств, но на новые надеяться пока рано. Из-за ключевой ставки ЦБ в 20 % более привлекательных условий или падения ставок по кредитам в ближайшее время не предвидится. Эксперты считают, что скоро на рынке недвижимости возникнет кризис:

«Не так много покупателей, готовых приобрести квартиру без кредитов», – пояснил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Застройщикам же придется адаптироваться под нынешние реалии. Их основная задача – достроить уже начатые объекты - о долгосрочном планировании речи пока не идет. А также предлагать потенциальным покупателям более интересные условия: ипотеку, рассрочку, обмен квартир. Генеральный директор Realiste Алексей Гальцев пояснил «Российской газете», что из кризиса выйдут поредевшие ряды застройщиков – эксперты предсказывают, что скоро рынок может упасть до 30 %. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что не все льготные программы сохранятся. В некоторых все же повысят ставку.

Недвижимость,Кирилл Кулаков,Марат Хуснуллин,
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