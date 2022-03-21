В крупных городах России подешевело съемное жилье

В крупных российских городах подешевело арендное жилье на фоне падения спроса на него на 17%, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С момента начала спецоперации России на Украине спрос на аренду жилья в Москве снизился на 17%, предложение съемных квартир увеличилось на 31%. При этом цены на съем однокомнатных квартир показали падение на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%.

По данным эксперта по недвижимости Виктории Кирюхиной, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7%, с 20,5 тыс. до 20,2 тыс. рублей. Стоимость на двухкомнатные квартиры снизилась незначительно — на 1%, с 56,1 тыс. до 55,57 тыс. рублей.

Число тех, кто в связи с экономическими проблемами потерял работу и уезжает из городов-миллионников больше, чем людей, которые перешли на аренду жилья, так как передумали брать ипотеку. Как считает Крохина, число сдаваемых квартир увеличилось по причине того, что многие решили переехать в другую страну и в связи с этим стали сдавать недвижимость в аренду.