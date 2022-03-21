Названы риски отмены требований в строительстве

Хазанов заявил, что отсутствие требований в строительстве приведет к конфликту интересов и доставит дискомфорт гражданам. К примеру, девелоперы смогут сделать гостиную меньше трех квадратных метров или построить дома «окно в окно». «Чтобы подобного не было, необходимо отдать инициативу по разработке нормативов Союзу архитекторов, который думает об общественном благе. Слишком заинтересованных людей подпускать к регламентам нельзя, так как они все нормы развернут в свою пользу и в минус всем остальным людям. На время отмены нормативов особому риску подвергнуться вопросы безопасности», — добавил специалист. Архитектор также отметил, что взамен старых требований введут новые. «Они появятся спонтанно в самых диких формах. На мой взгляд, в строительной сфере сейчас творится беспредел», — резюмировал Хазанов.