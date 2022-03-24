Эксперт назвал два главных риска на рынке недвижимости России

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что на первичном рынке может сформироваться пузырь. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости. Он также обратил внимание на риски перехода вторичного рынка в состояние депрессии.
Напомним, что вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее выступил с предложением изменить параметры льготной ипотечной программы, повысив ставку с 7% до 12% и увеличив максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов - до 6 миллионов. Он также предложил сохранить ставки по программам сельской, дальневосточной и семейной ипотеки. Предложение одобрил президент РФ Владимир Путин.
Экономист отметил, что эксперты с опасением воспринимают инициативу.
«С одной стороны, введение такой льготной программы может вдохнуть новую жизнь в первичный рынок недвижимости, особенно в крупных городах. Уже сейчас большинство застройщиков за собственный счет пытаются хоть как-то поддержать продажи и предлагают ультранизкие ставки по ипотеке вплоть до 4,5%. Льготная же программа, финансируемая государством, позволит застройщикам поддержать маржинальность», - подчеркнул экономист.
Он прогнозирует снижение выдачи ипотеки в текущем году с прошлогоднего рекорда в 5,7 триллиона рублей. Однако, по мнению Гришунина, благодаря льготной программе можно сдержать это падение цифрой 30-40%. Без нее падение могло бы достигнуть 75-80%, полагает специалист.
«Минус таких льготных программ - застройщики, также как и в 2020 году, могут воспользоваться ей для раздувания цен на недвижимость на первичном рынке. Для этого даже есть объективные факторы - рост себестоимости строительства. Но риск здесь в том, что на первичном рынке будет надуваться ценовой пузырь, в то время как вторичная недвижимость расти в цене не будет, так как никакие льготные программы на нее не распространяются. И вторичный рынок может находится в депрессии», - указал Гришунин.
В такой ситуации инвесторы, купив квартиру на первичном рынке, будут продавать ее потом на вторичном рынке с большой скидкой, полагает он.
«Этот пузырь может в будущем привести к новой остановке продаж на первичном рынке и финансовым проблемам застройщиков», - подытожил экономист.
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что 2022 год станет годом первичного рынка, поскольку «заходить» в ипотеку под 20-22% решится далеко не каждый, а взять ее под 5-6% – вполне приемлемо. Согласно его прогнозам, россияне, имеющие свободные средства и планы на покупку жилья, переориентируются в этом году на первичный рынок.