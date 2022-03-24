Эксперт назвал два главных риска на рынке недвижимости России

«Минус таких льготных программ - застройщики, также как и в 2020 году, могут воспользоваться ей для раздувания цен на недвижимость на первичном рынке. Для этого даже есть объективные факторы - рост себестоимости строительства. Но риск здесь в том, что на первичном рынке будет надуваться ценовой пузырь, в то время как вторичная недвижимость расти в цене не будет, так как никакие льготные программы на нее не распространяются. И вторичный рынок может находится в депрессии», - указал Гришунин.