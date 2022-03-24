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1 час назад

Эксперт назвал два главных риска на рынке недвижимости России

Лера Букина

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что на первичном рынке может сформироваться пузырь. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости. Он также обратил внимание на риски перехода вторичного рынка в состояние депрессии.

Эксперт назвал два главных риска на рынке недвижимости России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее выступил с предложением изменить параметры льготной ипотечной программы, повысив ставку с 7% до 12% и увеличив максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов - до 6 миллионов. Он также предложил сохранить ставки по программам сельской, дальневосточной и семейной ипотеки. Предложение одобрил президент РФ Владимир Путин.

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Экономист отметил, что эксперты с опасением воспринимают инициативу.

«С одной стороны, введение такой льготной программы может вдохнуть новую жизнь в первичный рынок недвижимости, особенно в крупных городах. Уже сейчас большинство застройщиков за собственный счет пытаются хоть как-то поддержать продажи и предлагают ультранизкие ставки по ипотеке вплоть до 4,5%. Льготная же программа, финансируемая государством, позволит застройщикам поддержать маржинальность», - подчеркнул экономист.

Он прогнозирует снижение выдачи ипотеки в текущем году с прошлогоднего рекорда в 5,7 триллиона рублей. Однако, по мнению Гришунина, благодаря льготной программе можно сдержать это падение цифрой 30-40%. Без нее падение могло бы достигнуть 75-80%, полагает специалист.

«Минус таких льготных программ - застройщики, также как и в 2020 году, могут воспользоваться ей для раздувания цен на недвижимость на первичном рынке. Для этого даже есть объективные факторы - рост себестоимости строительства. Но риск здесь в том, что на первичном рынке будет надуваться ценовой пузырь, в то время как вторичная недвижимость расти в цене не будет, так как никакие льготные программы на нее не распространяются. И вторичный рынок может находится в депрессии», - указал Гришунин.

В такой ситуации инвесторы, купив квартиру на первичном рынке, будут продавать ее потом на вторичном рынке с большой скидкой, полагает он.

«Этот пузырь может в будущем привести к новой остановке продаж на первичном рынке и финансовым проблемам застройщиков», - подытожил экономист.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что 2022 год станет годом первичного рынка, поскольку «заходить» в ипотеку под 20-22% решится далеко не каждый, а взять ее под 5-6% – вполне приемлемо. Согласно его прогнозам, россияне, имеющие свободные средства и планы на покупку жилья, переориентируются в этом году на первичный рынок.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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