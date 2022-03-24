ЦИАН запустил посуточную аренду жилья

Сервис по поиску недвижимости ЦИАН запустил возможность онлайн-бронирования посуточной аренды жилья, сообщает в четверг пресс-служба ЦИАН.
"Отвечая на увеличившийся рост спроса на посуточную аренду квартир по России и общий тренд на развитие внутреннего туризма, ЦИАН совместно с партнерами перезапустил сервис посуточной аренды и добавил возможность онлайн-бронирования на сайте и в приложении", - отмечается в релизе.
Пользователи могут забронировать жилье на сайте по фиксированной цене на необходимый период. Опция доступна для большинства объектов в большинстве регионов России и для части объявлений в Москве и Санкт-Петербурге. В целом база краткосрочной аренды ЦИАН превышает 100 тыс. объектов.
Год назад доля квартир в посуточной аренде составляла всего 12%, а в марте 2022 года выросла до 26%, отметила руководитель направления посуточной аренды ЦИАН Дарья Абрамова.
Среди других крупных игроков на рынке краткосрочной аренды жилья в России - онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" и "Авито Недвижимость".
Ранее сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb и сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановили деятельность в России. На этом фоне российские сервисы бронирования жилья отметили приток новых пользователей.