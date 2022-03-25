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1 час назад

Застройщики стали останавливать проекты по всей России

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Около 40% строительных компаний начали замораживать свои проекты по всей России. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия». Застройщики делают это из-за антироссийских санкций, которые привели к подорожанию стройматериалов, нарушению логистических цепочек в поставках и увеличению финансирования, отмечено в исследовании.

Застройщики стали останавливать проекты по всей России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29% строительных компаний не столкнулись с перебоями в поставках. Но они все равно решили временно отложить недавно начатые стройки, чтобы перенаправить ресурсы на завершение объектов, которые практически готовы.

Некоторые застройщики действительно подтвердили, что они заморозили объекты на неопределенное время.

По словам экспертов, цены на стройматериалы за месяц в отдельных сегментах выросли на 80%, по некоторым позициям – в два раза. Поэтому высокие цены стройматериалов и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою объектов. Кроме того, те девелоперы, которые были ориентированы на заграничные материалы, окажутся более чувствительны к происходящему. В частности, в сегменте коммерческой недвижимости может ожидаться сокращение объемов строительства на 40%.

По словам участников рынка, перенос сроков строительства неизбежен и в сегменте жилья, так как оперативно заменить разрушенные цепочки поставок из-за границы не получится. Из-за этого объем ввода нового жилья может сократиться минимум на 20%.

23 марта председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов по итогам совещания с членами правительства на тему жилищного строительства рассказал, какие меры поддержки будут оказаны отрасли.

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