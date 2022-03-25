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1 час назад

Bloomberg: миллиардер Абрамович ищет жилье в Дубае

РИА НедвижимостьРИА Недвижимость

Миллиардер Роман Абрамович занимается поиском нового жилья на искусственном острове у берегов Дубая, написал Bloomberg.

Абрамович решил купить жилье в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указывается в материале, в последнее время миллиардер заинтересовался жильем на искусственном острове Палм-Джумейра у берегов Дубая, напоминающем по форме пальмовое дерево. Это остров усеян роскошными резиденциями.

Как отмечает Bloomberg, авиасайты идентифицировали летевшие в город самолеты, принадлежащие российским магнатам, в том числе Абрамовичу. Однако неизвестно, был ли на борту сам бизнесмен.

В материале также указывается, что Объединенные Арабские Эмираты привлекают российских бизнесменов с учетом санкций, которые накладывают другие страны на соотечественников.

Ранее Европейский союз ввел персональные санкции против ряда крупных российских бизнесменов, в том числе Романа Абрамовича. По мнению составителей документа, Абрамович обладает значительными активами в России, которые являются важными источниками дохода руководства России.

Недвижимость,ЕС,
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