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1 час назад

Абрамович решил купить дом в Дубае

Елена Прошина

Российский миллиардер Роман Абрамович решил купить дом в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Bloomberg.

Абрамович решил купить дом в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, последние несколько недель Абрамович интересовался жильем на искусственном острове Палм-Джумейра у берегов Дубая. Его территория напоминает по форме пальмовое дерево. На острове располагаются роскошные отели, элитные многоэтажные здания и рестораны с кухней разных стран.

Данные с сайта по отслеживанию воздушного транспорта ADS-B Exchange также указывают на то, что один из частных самолетов Абрамовича приземлился в Дубае в марте. Однако неизвестно был ли на борту бизнес-джета сам миллиардер.

В Bloomberg отметили, что в последнее время Дубай привлекает все больше зажиточных россиян, к санкциям против которых регулярно присоединяются новые государства. Помимо бизнес-джета Абрамовича, там были замечены самолеты и других бизнесменов из России.

Недвижимость,Роман Абрамович,
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