Абрамович решил купить дом в Дубае

Российский миллиардер Роман Абрамович решил купить дом в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, последние несколько недель Абрамович интересовался жильем на искусственном острове Палм-Джумейра у берегов Дубая. Его территория напоминает по форме пальмовое дерево. На острове располагаются роскошные отели, элитные многоэтажные здания и рестораны с кухней разных стран.
Данные с сайта по отслеживанию воздушного транспорта ADS-B Exchange также указывают на то, что один из частных самолетов Абрамовича приземлился в Дубае в марте. Однако неизвестно был ли на борту бизнес-джета сам миллиардер.
В Bloomberg отметили, что в последнее время Дубай привлекает все больше зажиточных россиян, к санкциям против которых регулярно присоединяются новые государства. Помимо бизнес-джета Абрамовича, там были замечены самолеты и других бизнесменов из России.