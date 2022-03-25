Абрамович решил купить дом в Дубае

Российский миллиардер Роман Абрамович решил купить дом в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, последние несколько недель Абрамович интересовался жильем на искусственном острове Палм-Джумейра у берегов Дубая. Его территория напоминает по форме пальмовое дерево. На острове располагаются роскошные отели, элитные многоэтажные здания и рестораны с кухней разных стран.

Данные с сайта по отслеживанию воздушного транспорта ADS-B Exchange также указывают на то, что один из частных самолетов Абрамовича приземлился в Дубае в марте. Однако неизвестно был ли на борту бизнес-джета сам миллиардер.