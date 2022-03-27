Россияне начали срочно переоформлять купленную в Черногории недвижимость

Граждане России начали массово переоформлять купленную ранее собственность в Черногории. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на черногорское издание Pobjeda.
По данным риелторов, россияне принялись активно перерегистрировать собственность на других лиц из-за опасений санкций. Продавать жилье им сейчас невыгодно: деньги могут конфисковать в рамках санкций.
«Не хотят держать средства в черногорских банках, потому что думают, что государство легко конфискует их со счетов, если дойдет до применения санкций»,- заявил Томислав Ранкович, риелтор из Будвы.
По данным Управления недвижимости Черногории, граждане РФ владеют 18 906 объектами недвижимости и 3,9 миллиона квадратных метров земли в Черногории.
Это только примерные цифры.
Правительство Черногории раскололось из-за вопроса о санкциях против России. Они не утверждены из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович. В феврале он заявил, что поддерживает санкции ЕС против РФ.