Конфликт с Россией привел Прибалтику к строительной катастрофе

Строительный бизнес стран Прибалтики жалуется на невиданный доселе кризис - чудовищное повышение цен на все стройматериалы. Строительство важнейших сооружений заморожено на полпути, срываются планы по созданию крупнейших инфраструктурных объектов. А все потому, что необходимого строительного сырья «нет в наличии из-за санкций». И сырье это приходило главным образом из России.

Фото: Kristjan Teedema/Reuters Kristjan Teedema/Reuters

В середине марта в Латвии забили тревогу люди, работающие в сфере строительства зданий, автомобильных дорог, мостов и иных сооружений. По уверениям специалистов, в отрасли складывается критическая ситуация – в связи с тем, что существенно дорожают стройматериалы.

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«Взять негде»

Председатель правления госпредприятия Latvijas celu buvetais («Латвийский дорожный строитель») Андрис Берзиньш заявил газете Diena, что в связи с быстрым подорожанием строительных материалов его подчиненные не смогут начать работать в этом году – если Министерство сообщения не внесет изменений в уже заключенные договоры. «Фактически это означает, что, если государство не готово адекватно реагировать на ситуацию в мире, многие начатые в прошлом году проекты дорожного строительства могут быть приостановлены. Потому что предприниматели не готовы в одиночку компенсировать скачок цен и брать на себя незапланированные потери», – пишет латвийский портал Delfi.lv.

Руководство «Латвийского дорожного строителя» в письме министру сообщения Талису Линкайтсу предупреждает, что «строительный сезон нельзя начать, потому что из-за колебаний цен по указанной в сметах стоимости невозможно купить даже основные виды материалов – битум, газ, топливо, металлы». Более того, иногда необходимые материалы вообще недоступны. Например, битум латвийские строители закупали в РФ, Белоруссии и Польше, где его производили из российской нефти.

По данным латвийского Товарищества строительных предпринимателей, стоимость материалов в последнее время увеличилась в пределах от 20% до 200%. Председатель правления госагентства Valsts nekustamie ipasumi (VNI, «Государственное недвижимое имущество») Ренарс Гришкевичс отметил: «Ситуация сложная. Если мы посмотрим на проекты – на стадии планирования, проектирования и строительства – все будут впечатлены новой реальностью».

Тут следует пояснить, что российский металл занимает примерно 50% латвийского рынка.

Однако предприятие Severstal Distribution, через которое ежегодно проходит примерно 2 млн тонн металлопродукции, в соответствии с законом о санкциях находится в замороженном состоянии и не может вести хозяйственную деятельность. И если до пандемии Covid-19 тонна металла стоила 640-720 евро, то теперь ее цена достигла 3000 евро.

Впрочем, председатель правления АО RERE Grupa Гунтис Аболтиньш-Аболиньш поясняет: «Дело не столько в цене, сколько в наличии материалов. На данный момент того объема металла, который был в Латвии, нет в наличии из-за санкций». Латвийские строители предупреждают, что работа над многими незаконченными объектами – под угрозой срыва. Всё подорожало – и поэтому теперь эти объекты легче бросить.

«Латвия закупала разные материалы, изготовленные из металла – из России, Украины и Белоруссии. В общем объём металла, поступающего из этих стран, составлял 90%. И сейчас поток материала из данных государств остановился – причём очень резко. И спрос на металл очень высок, а каналов, где его взять, нет», – рассказал Нормунд Гринбергс, возглавляющий Латвийскую ассоциацию строителей.

«Очень сложная ситуация везде»

Местная пресса сообщает, что два года назад возник проект перестройки телевизионной башни, находящейся в рижском районе Закюсала – смету рассчитали в пределах 54 млн евро. Башня должна была перевоплотиться в целый комплекс, включающий в себя научный центр, помещения для конференций и многое другое. Но за два года расходы на строительство выросли на более чем 20%. Как результат – закупки для перестройки телебашни на Закюсале прекращены.

В Ассоциации крупных городов Латвии говорят, что скоро таких остановленных объектов окажется куда больше. Под угрозой даже проекты, финансируемые из еврофондов. Глава ассоциации Виктор Валайнис отмечает: «Это такие проекты, которые сделаны уже до половины. Не такие, которые ещё лишь на бумаге. Это такие, где уже полмоста построено – и как мы будем достраивать вторую половину? Очень сложная ситуация везде, где нужен металл, во всех проектах. Также очень большая часть таких проектов – дорожная часть, битум. Везде в таких проектах цены растут».

В среднем расходы на строительство одного объекта выросли на 30%. «Строители говорят, что они тоже считают. Они считают, что остановить проект, расторгать договор им становится выгоднее, чем нести все эти риски, думать, как довести проект до конца», – пояснил Гринбергс. Он сообщил, что строители обсудили ситуацию с Министерством финансов. Строители призывают произвести индексацию цен в заключенных договорах, взяв за отправную точку дату 24 февраля. «Однако, по крайней мере, ответы департамента сообщения Рижской думы говорят о том, что эта структура не готова гибко реагировать на кризисную ситуацию и во многом планирует переложить ответственность на плечи предпринимателей», – тревожится Diena.

Министерство экономики согласно с тем, что рынок лихорадит – но пойти на предложения строителей о всеобщей индексации тоже пока не готово. В министерстве указали, что заказали исследование затрат на строительство, которое позволит понять, нужно ли государству откладывать какие-либо проекты. В правительстве не исключают возможность обратиться в Еврокомиссию с просьбой продлить период освоения европейских инвестиций. Но, как предупреждают эксперты, это поможет только в том случае, если нынешние проблемы в строительстве будут краткосрочными.

«Придется останавливать объекты и думать...»

Похожая ситуация складывается и в Эстонии. Действующий в этой стране Союз строительных предприятий (ССП) обратился к Министерству финансов с предупреждением. В ССП пригрозили приостановить действие договоров на строительство в публичном секторе, заключенных до 24 февраля – в том случае, если государство не будет готово предоставить компаниям больше денег.

«У заказчиков в публичном секторе отсутствует интерес или даже общее понимание того, могут ли и как они должны разделить риски, сопряженные с непредвиденными обстоятельствами. Учитывая, что многие важные цепочки поставок в строительном секторе связаны с Россией и Белоруссией, влияние на него последних событий будет еще больше, чем раньше. Например, цена конструкционной стали, в том числе арматурной и профильной, выросла в среднем в два раза – за считанные дни после начала войны», – пишет глава ССП Каупо Колсар.

Колсар добавляет, что по сравнению с периодом до 2020 года стоимость конструкционной стали в Эстонии сейчас выросла в три-четыре раза. «Цены на все другие металлы, используемые в строительстве, также увеличились: алюминий, медь и цинк подорожали примерно на 30%, нержавеющая сталь – на 100%. Это подорожание распространяется на большинство строительных элементов и изделий – в том числе на несущие конструкции, крепежные элементы, специальные детали и системы, отверстия, фурнитуру, вспомогательные конструкции и так далее. Стоимость древесины и теплоизоляционных материалов также резко возросла – на 20%. Ожидается, что продавцы и импортеры увеличат стоимость всех строительных материалов и изделий», – добавил Колсар.

Ссылаясь на факт роста цен, Союз строительных предприятий Эстонии отмечает, что выполнить договоры, заключенные с публичным сектором еще до начала спецоперации России на Украине, возможным не представляется. «Это означает, что большое количество строительных объектов может быть не достроено. Поскольку из-за существенного роста цен на сырье и непредвиденных цепочек поставок более выгодно расторгнуть нынешние договоры на строительство и не заключать новых», – написал Колсар.

На прошлой неделе стало известно, что во второй раз провалился тендер на строительство моста в портовом городе Пярну – предложения застройщиков оказались значительно затратнее возможностей местного самоуправления.

По словам главы эстонского Союза инфраструктурного строительства Свена Пертенса, подобная судьба может ждать и новый тендер на строительство терминала Ulemiste. Терминал планируется возвести в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica.

Тут стоит напомнить, что для стран Балтии железнодорожная трасса Rail Baltica, призванная соединить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, является главной «стройкой века». В Rail Baltica вложены огромные деньги – главным образом, из европейских структурных фондов. Строительство и так ведется с постоянным отступлением и срывом графиков – а теперь вообще непонятно, что будет с этим проектом.

Первые звонки тревоги уже звучат. Латвийская компания RERE buve, занимающаяся строительством железнодорожной станции Rail Baltica в центре Риги, жалуется, что заключенный договор предусматривает индексацию части расходов – но далеко не всех. Кроме того, задерживается поставка материалов для строительства – хотя в данном случае металл для объекта закупается не в России, а в Западной Европе.