Спросу на ипотеку в России предрекли резкий рост

«Естественно это интересно покупателям, потому что до этого сумма кредита, например, для Москвы была три миллиона, то есть несущественная сумма. К тому же это интересные условия для застройщиков. Сегодня рынок ипотечный вообще на нуле, с апреля он возрастет. И возрастет прилично. А для застройщиков это один из основных плюсов. Увеличение суммы кредита до 12 миллионов, да плюс если есть собственные деньги на первоначальный взнос в размере, например, полутора миллионов или миллиона в зависимости от стоимости квартиры при ставке 12 процентов значит, что люди будут покупать нормальные квартиры», — пояснил риелтор.