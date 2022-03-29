В Москве увеличился спрос на элитное жилье

С 24 февраля по 24 марта 2022 года спрос на покупку элитной недвижимости в Москве увеличился на 18%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор риелторской компании Apple Real Estate.

Речь идет как о новостройках, так и вторичном рынке. По данным компании, количество лотов в экспозиции за этот период сократилось на 21%.

Средняя цена элитного предложения в базе компании поднялась за месяц на 32%.

«Но это связано с коррекцией под курс доллара, а не с рыночной ситуацией», — указал владелец Apple Real Estate Данила Савченко.

Увеличение спроса на элитную недвижимость в Москве подтвердил директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев. Он отметил, что в настоящее время покупатели по большей части интересуются новостройками высокой степени готовности или введенными в эксплуатацию. Наиболее высокий рост цен был зафиксирован именно в таких ЖК, подчеркнул Шибаев. В новостройках высокой степени готовности, которые реализует Kalinka Group, цены за месяц поднялись на 10–36%, в среднем по рынку высокобюджетных новостроек — на 10%, отметили в компании.

«Ослабление рубля привело к тому, что покупатели с рублевыми накоплениями ищут ликвидные проекты как возможность сохранить средства «в бетоне», а покупатели с долларами имеют сейчас возможность купить объекты недвижимости на более выгодных условиях. Частично рост цен обоснован и плановым поднятием цен застройщиками. В некоторых проектах цены на отдельные лоты были установлены в долларах США», — подчеркнул эксперт.

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