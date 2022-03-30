Россиянам посоветовали менять жилье

Рост ипотечных ставок и нестабильность рынка недвижимости могут сыграть на руку тем, кто уже имеет квартиры, но хочет улучшить жилищные условия. Такое мнение «Российской газете» высказал председатель комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Ельцов.

По мнению эксперта, в настоящее время выгодно менять имеющееся жилье на квартиры большей площади.

«Самым ликвидным жильем на вторичном рынке будут однокомнатные квартиры, — указал риелтор. — И постепенно начнет сокращаться разница между ценой "однушки" и "двушки"».

Таким образом, переезд из однокомнатных квартир в двухкомнатные упростится.

Ельцов посоветовал россиянам участвовать в цепочках по обмену жилья. При этом обмен в сложившихся условиях идеален в первую очередь для тех, у кого есть сбережения, потому что брать ипотеку невыгодно.

Обвал цен на недвижимость маловероятен, полагает специалист.

«Нужно реалистично смотреть на ситуацию. Резкого обвала цен, если ситуация будет такой же, без потрясений, не стоит ожидать, — сказал он. — Однако разница в ценах между вторичной недвижимостью и новым жильем станет значительно больше».