Новостройки с начала года подорожали на 11%

За квартал новостройки в стране подорожали в среднем на 11%. Причины этого - в изменении курса валют и подорожании стройматериалов, считают эксперты портала "Мир квартир".

Фото: ТАСС ТАСС

В лидерах подорожания - Тверь (+25,3%), Калининград (+22,3%), Киров (+22%), Севастополь (+21,1%), Ставрополь (+19,8%), Чита (+19,7%), Рязань (+19%), Челябинск (+18,7%), Саратов (+17%), Брянск (+16,6%).

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В трех городах квадратный метр новостроек немного подешевел: в Мурманске (-6,6%), Новокузнецке (-4,4%) и Грозном (-2,9%). Еще в 7 городах он вырос на уровень до 7%: в Махачкале (+1,5%), Краснодаре (+2,4%), Москве (+5,1%), Саранске (+5,6%), Уфе (+6,3%), Владивостоке (+6,5%) и Иркутске (+6,8%).

В некоторых городах произошла корректировка из-за избыточного роста цен в прошлом году. Это касается, в первую очередь, Краснодара, Мурманска, Новокузнецка и Грозного, где застройщики, видимо, переоценили возможности населения и теперь "откручивают" назад, полагает гендиректор портала Павел Луценко.

В Москве средняя цена квадратного метра строящегося жилья составила на конец марта 326,7 тыс. рублей, средняя цена квартиры - 19,7 млн рублей (+2,2% за квартал). В Московской области это 172,1 тыс. (+10,7%) и 8,6 млн (+9,1%), в Санкт-Петербурге 223,1 тыс. (+13%) и 12,2 млн (+12,1%), в Ленинградской области 149,9 тыс. (+15,1%) и 6,9 млн (+15,6%).

При этом средняя цена "квадрата" в Сочи обогнала московскую -она поднялась почти до 334 тысяч рублей. Хотя средняя цена квартиры на курорте все же ниже - около 15 млн рублей вместо 19,7 млн в Москве.

В среднем по всем городам "квадрат" оценивается в 104 тыс. рублей (+11,2%), средняя цена предложения в новостройках - 5,7 млн рублей (+11,7%).