В России захотели смягчить условия по льготной ипотеке для айтишников

Российская IT-отрасль хочет снизить минимальный порог дохода для выдачи льготной ипотеки сотрудникам. Согласно проекту Минцифры, IT-специалисты из городов-миллионников должны зарабатывать не менее 200 000 рублей в месяц, чтобы рассчитывать на льготу. Министерство рассмотрело предложения отрасли и согласилось снизить минимальный порог до 150 000 рублей. Смягчить условия готовы и для жителей регионов.

По первоначальному предложению Минцифры, на ипотечную льготу могли рассчитывать IT-специалисты от 22 до 40 лет с доходом от 200 000 рублей в месяц, живущие в городах-миллионниках. Жителям регионов было достаточно зарабатывать 150 000 рублей ежемесячно. Позже на регулярном совещании с IT-отраслью глава министерства Максут Шадаев сообщил, что минимальный порог дохода может быть снижен на 50 000 рублей.

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«Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 000 рублей в месяц для городов миллионников и от 100 000 рублей для регионов», — говорится в релизе ведомства.

Шадаев также отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной IT-компании нужно подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию и затем направит данные в Минобороны.

В министерстве предупредили, что организация может потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форму подачи заявлений утвердят 15 апреля.