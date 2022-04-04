Ажиотажный спрос на жилье закончился

Спрос на жилье, резко повысившийся в конце февраля, снизился до обычных показателей. Недорогие объекты либо были распроданы, либо сняты с продажи, что привело к повышению средних цен на жилье, отмечают аналитики компании "Жилфонд".

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За последний месяц средняя цена предложения на вторичном рынке увеличилась на 5-10% по разным регионам, отмечают в компании. Например, в Новосибирске с февраля по март цены на недвижимость выросли на 8% - с 90 172 рублей до 97 409 рублей за кв.м. В Москве, по данным Restate, цены выросли на 4,2%, в Санкт-Петербурге на 4,5%. В целом по России, по данным Домклик, вторичная недвижимость за месяц подорожала на 5,26 % - с 96 316 р. до 101 382 р. за кв.м.

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Такой рост не характерен для начала весны, говорят эксперты "Жилфонда". Так, в аналогичные периоды 2021 и 2020 годов цены на вторичку показывали рост на 1,7% и 0,03% соответственно - колебание было очень незначительным, в рамках погрешности. По-видимому, рост цен связан с сокращением предложения недорогих квартир, считают в компании. По данным Домклик, общее количество активных объявлений о продаже вторичной недвижимости снизилось на 11,7%, в Москве - на 12,8%, в Санкт-Петербурге - на 9%.

Количество сделок в марте по сравнению с февралем выросло, но в сравнении с предыдущими годами этот прирост от месяца к месяцу оказался гораздо меньше - в 2022 году он составляет 9,5%. Тогда как в 2021 году был 20,5%, в 2020 - 22,8%.

В конце февраля люди искали, куда можно быстро вложить денежные активы, говорит директор "Жилфонда" Александр Чернокульский. Однако ажиотажный интерес быстро пошел на убыль.

"Сейчас наблюдается отрицательная динамика по сравнению с предыдущими периодами: сроки по ранее выданным ипотечным решениям заканчиваются, ипотеку по новым ставкам люди берут уже неохотно. Восстановления спроса можно ожидать, когда в полную силу будет работать льготная ипотека и когда макроэкономическая ситуация в целом будет стабилизироваться", - говорит он.