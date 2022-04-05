Аренда квартиры в мегаполисах оказалась дешевле ипотеки

Рост ипотечных ставок с параллельным снижением цен на аренду недвижимости привели к тому, что снимать квартиру оказалось в три раза дешевле, чем приобретать ее в кредит. Год назад разница в ежемесячных платежах была почти в два раза меньше, сообщает ЦИАН со ссылкой на свою аналитику.

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Для расчета специалисты сервиса использовали условия обычной, не льготной ипотеки на однокомнатную квартиру под 20 процентов при условии, что ипотечный кредит берется на 22 года и сопоставили данные с арендой однушки в крупных городах. В феврале 2021 года средний платеж по аренде составлял 57 процентов от ежемесячного ипотечного платежа. Сейчас - 33 процента. Таким образом, траты на аренду квартиры оказываются в три раза меньше, чем на ипотеку. Стоит отметить, что когда два года назад начала действовать льготная ипотека под шесть процентов в самой первой редакции, аренда и ипотечный платеж почти сровнялись, а в трех городах: Челябинске, Тольятти и Астрахани, купить свою квартиру было даже дешевле. Сейчас ситуация иная.

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Самая заметная разница в Москве. В столице сейчас можно снять однушку за 45 тысяч рублей, а ипотечный платеж на аналогичную квартиру без льгот составит 156 тысяч. Причем пока разница между съемом и ипотекой только усиливается. Аренда дешевеет, ипотечные платежи - растут. Например, в феврале соотношение было следующим: 48 тысяч аренда, 91,5 - ипотека, а в апреле 2021 и вовсе - 39,2 против 69,7.

Чуть меньше разница в Петербурге. Снять квартиру можно за 29,6 тысяч, ипотечный платеж - 110 тысяч. Год назад арендовали однушки в среднем за 23,2 тысячи, а ежемесячная сумма, которую нужно было отдавать по кредиту составляла 40,6 тысяч.

В Казани и во Владивостоке снять однокомнатную квартиру сейчас можно в среднем за 20,4 тысячи рублей. А ипотека в столице Татарстана теперь обойдется ежемесячно в 79,2 тысячи, в главном городе Приморского края - в 78,4 тысячи. В Краснодаре в 20 тысяч рублей встанет съем, в 62,2 тысячи - ипотека.

В Нижнем Новгороде, Иркутске и Уфе разница между арендным и ипотечным платежом составит 38 тысяч в пользу последнего. В Тюмени ипотека дороже съема на 35 тысяч, в Самаре - на 34.

Среди крупных городов минимальная разница в арендных и кредитных платежах оказалась в Тольятти, Челябинске и Астрахани. Но в первых двух городах и очень низкая аренда - в среднем 13 тысяч рублей. Ипотечный платеж же в Тольятти составляет в среднем 34 тысячи, в Челябинске - 32. А в Астрахани снять жилье можно за 17 тысяч, а платеж по ипотеке составит в среднем 35 тысяч рублей.