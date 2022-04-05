Аренда квартиры в мегаполисах оказалась дешевле ипотеки

Рост ипотечных ставок с параллельным снижением цен на аренду недвижимости привели к тому, что снимать квартиру оказалось в три раза дешевле, чем приобретать ее в кредит. Год назад разница в ежемесячных платежах была почти в два раза меньше, сообщает ЦИАН со ссылкой на свою аналитику.
Для расчета специалисты сервиса использовали условия обычной, не льготной ипотеки на однокомнатную квартиру под 20 процентов при условии, что ипотечный кредит берется на 22 года и сопоставили данные с арендой однушки в крупных городах. В феврале 2021 года средний платеж по аренде составлял 57 процентов от ежемесячного ипотечного платежа. Сейчас - 33 процента. Таким образом, траты на аренду квартиры оказываются в три раза меньше, чем на ипотеку. Стоит отметить, что когда два года назад начала действовать льготная ипотека под шесть процентов в самой первой редакции, аренда и ипотечный платеж почти сровнялись, а в трех городах: Челябинске, Тольятти и Астрахани, купить свою квартиру было даже дешевле. Сейчас ситуация иная.
Самая заметная разница в Москве. В столице сейчас можно снять однушку за 45 тысяч рублей, а ипотечный платеж на аналогичную квартиру без льгот составит 156 тысяч. Причем пока разница между съемом и ипотекой только усиливается. Аренда дешевеет, ипотечные платежи - растут. Например, в феврале соотношение было следующим: 48 тысяч аренда, 91,5 - ипотека, а в апреле 2021 и вовсе - 39,2 против 69,7.
Чуть меньше разница в Петербурге. Снять квартиру можно за 29,6 тысяч, ипотечный платеж - 110 тысяч. Год назад арендовали однушки в среднем за 23,2 тысячи, а ежемесячная сумма, которую нужно было отдавать по кредиту составляла 40,6 тысяч.
В Казани и во Владивостоке снять однокомнатную квартиру сейчас можно в среднем за 20,4 тысячи рублей. А ипотека в столице Татарстана теперь обойдется ежемесячно в 79,2 тысячи, в главном городе Приморского края - в 78,4 тысячи. В Краснодаре в 20 тысяч рублей встанет съем, в 62,2 тысячи - ипотека.
В Нижнем Новгороде, Иркутске и Уфе разница между арендным и ипотечным платежом составит 38 тысяч в пользу последнего. В Тюмени ипотека дороже съема на 35 тысяч, в Самаре - на 34.
Среди крупных городов минимальная разница в арендных и кредитных платежах оказалась в Тольятти, Челябинске и Астрахани. Но в первых двух городах и очень низкая аренда - в среднем 13 тысяч рублей. Ипотечный платеж же в Тольятти составляет в среднем 34 тысячи, в Челябинске - 32. А в Астрахани снять жилье можно за 17 тысяч, а платеж по ипотеке составит в среднем 35 тысяч рублей.
Стоит отметить, что по льготной ипотеке под 12 процентов размер платежа будет значительно меньше.