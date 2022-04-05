Названа стоимость знаменитого «Дома-яйца» в Москве

Владельцы одного из самых необычных зданий в Москве, построенного в виде яйца, готовы продать дом за шесть миллионов долларов. Об этом сообщает «Мослента».

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По данным издания, четырехэтажное здание на улице Машкова было выставлено на продажу в 2007 году. Больше всего — 12 миллионов долларов — за него просили в 2008 году.

Сейчас владельцы хотят получить за особняк 573 970 800 рублей, то есть шесть миллионов долларов.

«Дом-яйцо» был построен в начале 2000-х по проекту архитектора Сергея Ткаченко. Его прототипом стало пасхальное яйцо Фаберже. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на необычный внешний вид, дом не очень функциональный, пишет телеканал «360».

«Домик симпатичный, необычно смотрится, но он не функциональный. Там полезной площади наверняка очень мало. Там заявлено 340 квадратных метров, наверняка это еще с подземным паркингом. Дай бог там фактической площади, которую вы можете использовать, «квадратов» 200», — заметил риелтор Иван Солдатенков.

По его мнению, дом буде сложно продать, так как он вплотную примыкает к многоэтажке, хоть и имеет отдельную территорию, и владельцы ставят завышенную цену.

«То, что это дом-яйцо и там какая-то уникальная архитектура, это не значит, что он должен стоить намного дороже. В общем-то, уникальности расположения нет, потому что его отдельно стоящим не назвать», - пояснил он.