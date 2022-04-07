Россияне устроили распродажу жилья в Испании

Жители России устроили распродажу жилья в Испании — из-за финансовых ограничений многие собственники бросились избавляться от недвижимости с огромными скидками. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

В агентстве Creative Plus SL, ElitHouse считают причиной экстренной продажи домов и квартир отказ испанских банков принимать переводы из России, а также блокировку счетов клиентов с гражданством РФ, которые сделали обслуживание объектов невозможным для россиян.

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«Новые финансовые ограничения, с которыми россияне столкнулись в марте этого года на территории Европы, вызвали панические настроения и экстренные продажи недвижимости. При этом собственники готовы продавать свое жилье в Испании как минимум на 10-15 процентов дешевле среднерыночной цены», — отметила директор компании Наталья Щербинина.

Содержать жилье в европейской стране дорого — размер коммунальных платежей для самой скромной квартиры начинается от 200-250 евро (17,3-21,6 тысячи рублей) в месяц, а в год приходится платить порядка 1,5-2 тысяч евро (130-173,3 тысячи рублей), учитывая плату за обслуживание общедомовой территории и налогов. Как пояснила эксперт, количество запросов на продажу увеличилось именно от тех граждан, которые проживают в России и лишились возможности платить за ипотеку, коммунальные услуги и налоги, а также следить за сохранностью своего имущества.

В компании Rental Benidorm рассказали, что зачастую в подобных ситуациях владельцы передают апартаменты в полное управление специализированному агентству, которое следит за состоянием недвижимости, сдает в краткосрочную аренду туристам и перечисляет доход на испанский счет собственника — так можно решить вопросы с покрытием ипотеки и других расходов.

Как отметили эксперты, одновременно на фоне санкций россияне перестали покупать новое жилье в Испании — некогда активные на рынке вторичного жилья инвесторы приостановили свою деятельность и, по прогнозам портала Spain-Real.Estate, вряд ли возобновят даже в среднесрочной перспективе. Наталья Щербинина указала, что наиболее заметна тенденция в ранее популярных у граждан России городах — в Аликанте, Торревьехе и Бенидорме.

Спад интереса россиян к испанской недвижимости происходит на фоне общей стабилизации рынка жилья в европейской стране — по данным Национального института статистики Испании, в 2021 году оформили 565,5 тысячи сделок купли-продажи, что является максимумом за последние 14 лет. Кроме того, с начала пандемии коронавируса в 2020 году испанцы стали чаще покупать виллы и апартаменты в прибрежных районах. По оценкам испанского сервиса по поиску недвижимости Idealista, средняя стоимость квадратного метра в Испании в марте 2022 года достигла 1,8 тысячи евро (155,9 тысячи рублей) — это на 2,3 процента больше, чем годом ранее.