Эксперты оценили влияние ключевой ставки на рынок недвижимости

Снижение ключевой ставки ЦБ до 17% не слишком подстегнет активность на рынке недвижимости, но дает поводы для осторожного оптимизма, считают эксперты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В пятницу ЦБ снизил ставку с 20% до 17%. Это может повлечь за собой снижение ипотечных ставок на вторичное жилье. Банк ВТБ, в частности, объявил, что уже готовит решение о снижении ставок.

Видео дня

Снижение ключевой ставки - сигнал рынку о том, что риски финансовой стабильности перестали расти, несмотря на то, что положение российской экономики остаётся серьёзным, говорит председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. "Безусловно, снижение ставки отразится на рынке недвижимости, однако предложение не станет сразу более доступным для потребителя. Новые решения по повышению доступности жилья станут следствием анализа текущей ситуации, будут разработаны новые программы льготного ипотечного кредитования. Добавлю, что сейчас застройщикам необходимо решать другие задачи - увеличение предложения, выполнение планов по объему ввода жилья, которые стоят перед отраслью", - говорит он.

Снижение ключевой ставки - сигнал рынку, говорящий о том, что финансовая система страны сохранила устойчивость даже под беспрецедентным давлением, считает президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

"О подъеме деловой активности на этом фоне пока говорить рано, стоимость фондирования для девелоперской деятельности по-прежнему слишком высока, учитывая долгосрочность инвестиций. Но это решение задает определенный тренд, позволяющий перейти к осторожному оптимизму", - считает он.

Запрет на экспорт основных строительных материалов при сохранении темпов их производства приведет к некоторому снижению их стоимости на внутреннем рынке. Это позволит, как минимум, завершить строительные объекты, находящиеся в высокой стадии готовности, добавляет Кулаков.

Рыночные условия по ипотечным кредитам на фоне снижения ключевой ставки изменятся, отмечает руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. Но ипотека по 16-18% не так сильно отличается от ипотеки по 18-23%. И то, и другое - близко к заградительным уровням, считает он. Такие кредиты можно рассматривать лишь на какой-то короткий период (скорее - как рассрочку, а не как ипотеку).

Подавляющее большинство выдаваемых кредитов будут выдаваться по льготным программам. "Существенного влияния на рынок именно это решение не окажет, - считает Попов. - Гораздо важнее, как отреагирует экономика на санкции и что произойдет на рынке труда после имплементации решений ряда крупных работодателей о "приостановке" или "уходе" с российского рынка".

Снижение ключевой ставки ЦБ точно повлияет на предложения банков и настроение на рынке, но вряд ли приведет к заметному изменению спроса на ипотеку, говорит директор по развитию SmartDeal Михаил Светлышев. "Ожидаю, что банки снизят свои ставки (особенно по вторичке) пропорционально - на 3%. Некоторые оперативно реагируют уже сегодня, и, скорее всего, на следующей неделе мы услышим о новых программах кредитования от тех банков, у кого всё хорошо с ликвидностью капитала". Решение ЦБ может быть воспринято рынком как оптимистичный тренд, но вряд ли приведет к росту фактической выдачи кредитов - рыночные ставки 17% и 20% не слишком отличаются, отмечает Светлышев. "Говорить о том, что это устойчивое снижение, пока не приходится, но настроение рынка должно подогреть", - говорит он.