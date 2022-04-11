Стоит ли сейчас вкладывать деньги в жилье в Москве

Пандемия запомнилась как ажиотажным спросом на жилье, так и ростом цен на квадратные метры. А что сейчас? Продолжат ли в ближайшие месяцы дорожать квартиры в Москве или, напротив, еще подешевеют? Своими прогнозами с "РГ" поделились эксперты из сферы недвижимости.

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Средняя стоимость квартир в Москве за февраль выросла на 2,6%. Как считает генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова, высокая закредитованность населения и размер ипотечных ставок вряд ли поспособствуют дальнейшему росту цен на жилье. Поэтому серьезного повышения ценников, уверена она, в течение нынешнего года ждать не стоит. Сегодня в массовом сегменте наиболее востребованные однокомнатные квартиры в среднем стоят 11,2 миллиона рублей, "евродвушки" - 12,4 миллиона, а стандартные двухкомнатные - 14 миллионов рублей. К концу 2022-го, говорит Кузнецова, прирост средневзвешенной цены квадратного метра может составить порядка 10-12%.

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Спрос на жилье сохраняется, но он уже не будет таким ажиотажным, каким был во втором полугодии 2020 года, отмечает операционный директор "Этажи Девелопмент" Марсель Габдульманов. "Сейчас недостаточно прямых скидок, которые после рекордного роста цен уже не решают проблему поддержания спроса, - добавила Наталия Кузнецова. - Поэтому застройщики предлагают различные варианты рассрочек, которые помогут облегчить финансовое бремя для покупателей". По мнению эксперта по недвижимости Надежды Снегиревой, перегретый в последние годы рынок из-за бума льготной ипотеки давно нуждался в коррекции. "Небольшой всплеск спроса от экстренного инвестирования в недвижимость на фоне кризиса вот-вот выдохнется, - полагает она. - Думаю, к лету следует ждать от девелоперов новых солидных скидок".

Вкладывать свои сбережения в недвижимость сейчас нет смысла, подчеркивает глава инвестфонда Maerli Capital Анастасия Тарасова. По ее словам, падение цен никто не исключает, да и недвижимость является низколиквидным активом, что в условиях быстро меняющейся реальности может сыграть против инвесторов. "Инвестировать нужно в тот актив, в котором разбираешься, - говорит Марсель Габдульманов. - О чем бы я задумался, если бы захотел вложиться в недвижимость: покупая новостройку по господдержке, мне придется ее продавать без господдержки на вторичном рынке".