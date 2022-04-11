Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ. Они понизились сразу на 2,1 процентных пункта - до 16,9 процента, сообщает пресс-служба банка. Ставки снизились для кредитов на покупку и вторичной недвижимости, и новостроек.

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"Клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку", - добавили в кредитном учреждении.

Ставки по программам семейной, дальневосточной ипотеки и программе "Господдержка 2020" не изменились, добавили в банке.

Решение Сбербанка связано с понижением Центральным банком ключевой ставки - в пятницу ее снизили с 20 до 17 процентов.