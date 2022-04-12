Выдача семейной ипотеки выросла в четыре раза

Объем выдачи "Семейной ипотеки" вырос в 4 раза в I квартале, сообщает пресс-служба Сбербанка.

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Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов для семей с детьми за все время действия программы составила в банке 422,3 миллиарда рублей. По данным аналитиков сервиса Домклик, со дня запуска "Семейной ипотеки" такие кредиты оформили 117,7 тысячи семей. За первый квартал 2022 года выдано 113,9 миллиарда рублей, что более чем в 4 раза выше первого квартала прошлого года.

Чаще такую ипотеку берут семьи с двумя детьми, с начала действия программы такой возможностью воспользовалось более 59,9 тысячи таких семей. Они суммарно взяли ипотечные кредиты на 206 миллиардов рублей. На втором месте семьи с одним ребенком, таким семьям выдано 28,2 тысячи ипотечных кредитов в рамках господдержки на общую сумму 117,4 миллиарда рублей. Семьи с тремя детьми взяли 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 57,9 миллиарда рублей.

Семейная ипотека с господдержкой наиболее популярна в Москве (общий объем выдач с начала действия программы составил 72,2 млрд рублей), Московской области (на сумму 43,9 млрд руб.) Санкт-Петербурге (43,2 млрд рублей), Краснодарском крае (15,7 млрд рублей) и Свердловской области (15,9 млрд рублей).