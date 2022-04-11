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41 минуту назад

Крупные банки понизят ставки по ипотеке в апреле

Лера Букина

Снижать процентные ставки по ипотечным кредитам в апреле планируют еще два российских банка из числа крупнейших в России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Речь идет о таких кредитных организациях, как Совкомбанк и «Абсолют-банк». Как указали в банке Дом.рф, снижение ставок произошло уже на прошлой неделе.

Решение обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ, отметили в банках.

«На прошедшем заседании Центробанк задал курс на снижение ипотечных ставок. Снижение по ипотечным программам в «Абсолют банке» составит 3-4 п.п. Снижение ставки может привести к увеличению числа сделок, так как уменьшится требование к уровню дохода. Кредит станет доступен более широкому кругу лиц. Сейчас его можно будет оформить под 17% годовых», — подчеркнул зампред «Абсолют-банка» Антон Павлов.

Совкомбанк планирует понизить ставки по ипотеке на 1,5 п.п. - до 17,4% годовых.

Дом.рф решил снизить ставки по ипотеке на 5,6 п.п. сразу после заседания совета директоров ЦБ. Теперь россияне могут оформить ипотеку на новостройки по ставке от 13,5%, на вторичную недвижимость – от 13,4%. Рефинансирование доступно от 16,7% годовых, а кредит на строительство или покупку индивидуального жилого дома – от 16,3%.

В числе тех, кто уже объявил о снижении ставок по ипотеке, - Сбербанк и ВТБ.

Ранее Банк России решил понизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор подчеркнул, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. ЦБ намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, ориентируясь на внешние и внутренние условия, реакции на них финансовых рынков. Также он не исключает, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях продолжится.

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