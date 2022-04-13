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1 час назад

Эксперт заявил, что рост цен на жилье в России приостановится летом

ТАСС

Рост цен на недвижимость в России в 2022 году продолжится, приостановка и небольшие колебания возможны летом. Такое мнение выразил в среду президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский на пленарном заседании Сочинского Всероссийского жилищного конгресса.

Ценам на жилье в России предсказали приостановку роста
Фото: ТАССТАСС

"Мы придерживаемся нейтрально-позитивного сценария, не видим объективных причин для снижения объемов продаж и цен. В апреле-мае цены будут еще расти. Летом цены остановятся, может быть, будут небольшие колебания. Сентябрь - снова начало роста цен. И в октябре, ноябре, декабре ожидаем достаточно серьезный рост цен на недвижимость", - сказал он.

Ранее аналитики федерального портала "Мир квартир" сообщали, что цены на первичном рынке жилья России за первый квартал 2022 года в среднем увеличились на 11,2%, до 104 тыс. рублей за кв. м. На вторичном рынке жилья России за I квартал 2022 года цены увеличились в среднем на 10,4% - до 91,3 тыс. рублей за кв. м.

Недвижимость,Игорь Горский,
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