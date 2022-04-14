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1 час назад

В Москве начали исчезать новостройки с отделкой

Lenta.ru

В Москве и Подмосковье начали исчезать квартиры в новостройках с отделкой. Часть крупных застройщиков решила перестать продавать такое жилье из-за нехватки материалов, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В Москве начали исчезать новостройки с отделкой
Фото:  ГК «Гранель» ГК «Гранель»

Недостаток отделочных материалов возник из-за трудностей с доставкой после введения санкций. У некоторых строительных компаний закончились квартиры с ремонтом, и руководство приняло решение предлагать покупателям только жилье без отделки.

Новостройки с ремонтом закончились у компаний «Гранель» и «Донстрой». В последней не исключают, что если проблемы с логистикой не решатся, в будущем квартиры с отделкой окончательно уйдут с рынка. При этом компании «ПИК», «Самолет» и «ФСК» заявили, что у них нет сложностей с отремонтированным жильем.

Раннее в консалтинговой компании «Коллиерз Интернешнл» сообщили о подорожании всех типов новостроек в Москве. В первом квартале 2022 года сильнее всего цены выросли на элитное жилье — на 13 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2021-го. Стоимость квадратного метра таких объектов достигла 1,8 миллиона рублей.

Недвижимость,
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