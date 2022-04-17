В России резко сократился размер ипотеки на вторичное жилье

Средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье резко сократился. В апреле по сравнению с февралем — на 23,7%.

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«В апреле по сравнению с февралем в России резко — на 23,7% — сократился средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его мнению, полноценный спрос на вторичную недвижимость начнет восстанавливаться, когда собственники будут снижать стоимость объектов еще заметнее.

Он полагает, что скидки на уровне 7-20% в данном случае могут сделать покупку вторичного жилья выгодной за счет возможности в будущем рефинансировать или досрочно погасить кредит. Эксперт добавил, что рынок активизируется и в случае снижения ипотечных ставок до 14% и меньше.

Показатель уменьшился за счет изменения формата рынка. Сейчас покупатели в основном добирают ипотекой недостающую сумму на расширение жилья, а основные средства поступают от продажи предыдущей квартиры, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова — «По сути, ипотеку теперь берут на плюс одну комнату, покупают жилье лишь немного больше предыдущего. Поэтому и размер кредита стал небольшим, средняя сумма снизилась примерно на 20—23%» — сказала она.