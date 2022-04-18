В России могут отменить штрафы за просрочку по ипотеке

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой отменить штрафы за просрочку по ипотеке до конца 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — говорится в обращении Орлова.

Он отметил, что в условиях европейских санкций одна из уязвимых групп населения — семьи, имеющие ипотеку. Действующее законодательство регулирует, что ипотечные каникулы предоставляются только единожды — в случае тяжелых жизненных обстоятельств. Они длятся не более полугода.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила снять с семей с детьми половину долгов по ипотеке. Она отметила, что дети являются будущим фондом благосостояния страны, поэтому государство должно тратить на них как можно больше средств.