В России могут отменить штрафы за просрочку по ипотеке

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой отменить штрафы за просрочку по ипотеке до конца 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — говорится в обращении Орлова.
Он отметил, что в условиях европейских санкций одна из уязвимых групп населения — семьи, имеющие ипотеку. Действующее законодательство регулирует, что ипотечные каникулы предоставляются только единожды — в случае тяжелых жизненных обстоятельств. Они длятся не более полугода.
Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила снять с семей с детьми половину долгов по ипотеке. Она отметила, что дети являются будущим фондом благосостояния страны, поэтому государство должно тратить на них как можно больше средств.
Также сообщалось, что банки понизили минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам. Теперь займы на жилье доступны под 15,9–16,9%. До этого Банк России решил понизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17,00% годовых.