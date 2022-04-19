В крупных городах страны в продаже массово стали появляться студии в старом жилье. В Петербурге их оборудуют в доходных домах, в Москве - в бывших коммуналках, но этим процесс не ограничивается. "Нарезка" студий возможна даже в типовых хрущевках и брежневках. "Российская газета" выяснила, что это за жилье и можно ли его покупать.

Пять унитазов - не предел

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В январе этого года Василеостровский районный суд Петербурга строго-настрого запретил ставить в трешке, которая когда-то была обычной коммуналкой, пять унитазов. Иск подала районная администрация. К чиновникам обратились встревоженные соседи. В квартире, находившейся в обычном дореволюционном доходном доме, сменился собственник, начал, как водится, делать ремонт, да только больно уж громко, дом ходил ходуном. Когда районные чиновники смогли попасть внутрь, они глазам своим не поверили: межкомнатные стены были снесены, ремонтная бригада демонтировала оборудование на кухне и санузел, а также сломала кладовку. Вместо этого в квартире площадью 157 квадратных метров собственник "нарезал" пять новых комнат, в каждую из которых установил по унитазу и душевой кабине. Каждая из комнат превратилась в этакую мини-студию. Такое жилье собственник собирался сдавать туристам.

Это не единственная такая история.

- В Петербурге процессу "нарезки" студий из квартир уже не меньше десяти лет. Просто в данный момент критическая масса таких объектов в рекламе стала сильно заметна. Процесс выявления подобных объектов органами власти в Петербурге поставлен не плохо. Их выявляют по расходу воды, по "наводке" соседей, водопроводчиков, газовщиков. Итог для всех собственников один - вернуть объект в изначальное состояние за свой счет. Я имел опыт исполнения решения суда по возвращению объекта в первоначальное состояние от имени такого "нерадивого" покупателя. Разговаривал с приставами. Они говорят, что у них дел по таким вопросам очень много, - говорит Дмитрий Щегельский, генеральный директор агентства недвижимости "Бенуа", президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости.

Главная проблема таких "студий" - это незаконная перепланировка. И узаконить ее нет ни малейшей возможности. Именно поэтому решение суда по таким объектам может быть только одно - собственник должен вернуть все как было.

Доля в мокрой зоне

И все же, чем с юридической точки зрения плохи студии, переделанные из многокомнатных квартир?

Адвокат Владлен Черновол, руководитель Адвокатской консультация Черновола, говорит, что проблемы две. Первая - это отсутствие отдельного кадастрового номера.

"Зачастую покупателю предлагают купить не объект недвижимости, а долю в праве собственности, так как отдельный объект недвижимости не создан", - говорит эксперт.

То есть даже если в каждой комнате есть свой душ и санузел, и жилье выглядит обособленно, то по факту это все равно комната в коммуналке.

Причем, это еще хороший вариант, ведь комната - это вполне легальный объект недвижимости, она есть в плане квартиры, ее можно продать, оставить в наследство. Но если продавец снес стены и заново "перенарезал" комнаты, покупатель получает в квартире просто абстрактные метры. Без конкретно выделенного объекта.

И отсюда возникает вторая проблема - многие перепланировки нельзя узаконить ни при каких обстоятельствах. В частности, Жилищный кодекс не допускает сноса несущих стен и переноса мокрых зон над жилыми помещениями, ведь в таком случае собственник нарушает права соседа снизу.

Единственный гипотетический шанс согласовать перепланировку появляется, когда "мокрую зону" формируют на первом этаже или над нежилыми помещениями, например, если дом частично отдан под бизнес-центр. Но если при этом продавец снес несущие стены, согласовать объект все равно не получится.

Переплата в миллионы

По оценкам ЦИАН, в Петербурге цена квадратного метра недвижимости на вторичном рынке составляет около 200 тысяч рублей. А, например, на этом же сервисе выставлена на продажу 23-метровая студия с унитазом и душем, переделанная из комнаты в коммуналке в дореволюционном доходном доме на 1-й линии Васильевского острова. Цена вопроса - 5,82 миллиона рублей или 253 тысячи за "квадрат". По соседству, тоже на 1-й линии Васильевского острова продается комната площадью 26,7 квадратных метра за 4,5 миллиона рублей, квадратный метр стоит 168,5 тысяч рублей.

Если сравнивать эти два объекта недвижимости, то переплата в 85 тысяч рублей с каждого квадратного метра - это за ремонт с проводкой коммуникаций. Но если конструкцию обяжут демонтировать по решению суда, то у собственника на руках останется обычная комната в коммуналке, и он потеряет около полутора миллионов рублей.

Такие самовольные студии есть не только в Петербурге. Популярна эта схема в Москве. Например, в момент написания материала через ЦИАН можно было купить студию на улице Душинской у столичного метро "Авиамоторная". Площадь 14,5 квадратных метра, цена вопроса - 5,7 миллиона рублей, "квадрат" - 396 тысяч рублей, при том, что в целом по столице квартиры на вторичке продаются из расчета 300 тысяч рублей за "квадрат", комнаты, как и в Петербурге, дешевле.

У продавцов тоже есть свои аргументы. Дмитрий Щегельский говорит, что нередко покупателей таких самовольных студий вводят в заблуждение.

- Предоставляют проект перепланировки, иногда такая перепланировка даже отмечена в выписке из ЕГРН. Но дело в том, что проект не является гарантией его одобрения администрацией. Многие покупатели совсем не понимают во что ввязываются, - подчеркивает эксперт и обращает внимание на еще одну уловку продавцов. - В качестве доказательства надежности сделки они заявляют, что оформление будет производиться через нотариуса. Но любая сделка с долями квартир подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Это требование закона.

Только "живые деньги"

У таких самовольных студий есть еще одна особенность - их можно купить только за собственные средства. И это неспроста.

Дело в том, что банк перед одобрением ипотечной сделки тщательно проверяет объект, который подобрал себе потенциальный заемщик. Банк заказывает экспертизу, в ходе которой собираются полные данные о состоянии не только самого объекта, который покупается, но и о доме в целом. Плюс сведения, например, касающиеся кадастрового номера или данных о собственниках, банк может перепроверить самостоятельно.

При такой проверке скрыть подведение в комнату канализации невозможно. Да и изменение площади объекта банк заметит сразу.

- Из-за этих перепланировок банки не дают ипотеку на подобный вид жилья, так как осознают серьезность таких изменений и высокую стоимость согласования, а иногда и невозможность привести документацию в порядок. Соответственно, вы можете купить такую "квартиру" только за наличный расчет. Отсутствие ипотеки резко сужает количество потенциальных покупателей в дальнейшем. То есть, чтобы продать данный вид жилья, у вашего покупателя также должны быть наличные деньги, - говорит Анастасия Зинченко, руководитель группы по работе с клиентами и партнерами "Ипотека.Центр".

И тут есть очень хитрый нюанс. Продавцы таких микростудий ставят цену за квадратный метр в таких студиях значительно выше рынка. Но если покупатель решится продать такую недвижимость, то велика вероятность, что ему придется сильно сбавлять цену и возможно даже уходить в убыток, ведь при наводящих вопросах покупатель быстро поймет, что вся перепланировка незаконная, и объект недвижимости несет в себе много рисков.

Плюс возникают проблемы с оплатой коммунальных услуг. Отдельных счетчиков жилец не получит, ему придется делить оплату с соседями, как и в обычной коммунальной квартире. То есть, если кто-то из соседей не платит за жилье или на ночь не выключает воду, платить придется в равной доле всем обитателям квартиры, "нарезанной" на студии.

Дворницкая для жизни

В январе на сервисе "Авито" появилось объявление о сдаче 10-метровой студии в Петербурге в сталинке за 9 тысяч рублей в месяц. В студии отсутствуют окна, кровать расположена между водопроводными трубами, унитаз и душ обустроены на втором ярусе, прямо над кроватью и кухонным уголком. Зато в студию предусмотрен отдельный вход.

Объект настолько заинтересовал пользователей соцсетей, что владелец, смущенный чрезмерным вниманием к своему внушающему подозрения объекту, сразу же удалил объявление.

Вообще-то эта студия по правилам должна бы называться дворницкой. Отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря часто встречаются в старом фонде как в дореволюционных домах, так и в сталинках. Они имеют разную площадь - 10, 15 и даже 20 квадратных метров, их отличает наличие отдельного входа с улицы.

Еще есть колясочные. Это помещения на первых этажах сразу при входе в подъезд. Площадь, как и в случае с дворницкими, может варьироваться в зависимости от проекта. Но если изначально это, по сути, была площадка, где жильцы могли оставлять коляски и велосипеды, то затем эта площадь отгораживалась дверью и превращалась в комнатку. Еще по такому же принципу могли огораживать подвалы или занимать мансарды.

В таких помещения тоже делают студии. Их продают или сдают в аренду. Опрошенные "РГ" эксперты говорят, что такая недвижимость тоже очень рискованная, но, как выяснилось, в отличие от коммуналок с "мокрыми зонами", которые никак нельзя узаконить, здесь шансы привести все в соответствие с Жилищным кодексом хоть и небольшие, но есть.

- Колясочные, дворницкие и прочие места общего пользования в многоквартирном жилом доме принадлежат собственникам квартир на праве общей долевой собственности, - говорит Ирина Евдокимова, руководитель проектов направления "Недвижимость" Группы компаний SRG.

Это очень важный постулат. Фактически в девяностые годы многие такие объекты пережили самозахват, когда самый предприимчивый из соседей ставил железную дверь в колясочную и никого туда больше не пускал.

Бывало, что такие помещения управляющие компании или муниципалитеты сами сдавали или продавали под нужды бизнеса, в них открывались магазины, парикмахерские, ателье.

Сейчас во многих городах собственники инициируют процесс возврата общедомового имущества. Суды встают на сторону граждан. Но этот процесс затрагивает муниципалитет и жильцов, а не частных собственников. То есть, если дворницкая принадлежит городу, ее жильцы могут забрать и вернуть в состав общего имущества, а если частному лицу - уже нет.

Как нежилое помещение дворницкая может быть продана или сдана в аренду, ведь у нее есть отдельный кадастровый номер. И на нее даже дадут ипотеку, правда, она будет на иных условиях - не как для граждан, а как для бизнеса. Поэтому, например, материнский капитал в счет погашения такой ипотеки пустить нельзя. Нельзя там и прописаться. Но в принципе законодательство разрешает перевести эти объекты в жилой фонд. Правда, это не просто.

- Перевод возможен только с согласия всех собственников квартир и при соответствии прочим нормам, прописанным в статье 22 ЖК РФ. Данный процесс очень трудоемкий и длиелный. Также необходимо учесть и затраты на приведение нежилого помещения к техническим требованиям объектов, - отмечает Ирина Евдокимова.

Но если собственнику улыбается удача и помещение удается перевести в жилой статус, то он начинает пользоваться всеми правами, которые есть у жильцов, например, может претендовать на льготы по оплате ЖКХ.

Учитывая все эти нюансы, эксперты призывают тщательно взвесить вариант покупки такой студии. Если она находится в нежилом фонде, но в остальном с документами все в порядке, то в такой студии нельзя будет зарегистрироваться и получить какие-либо льготы. Если владелец совершил титанические усилия и придал студии жилой статус, то вряд ли она будет стоить дешево, ведь собственнику нужно отбить затраты, которые он понес на оформление документов.

Из гостиницы в квартиры

Третий вид студий - это когда производится такая же как в коммуналках "нарезка" помещений и в каждое из них подводятся коммуникации. Но разница в том, что здесь этот процесс происходит не в жилом фонде, а в нежилом. И узаконить такую перепланировку возможно.

Типичный пример - старые гостиницы. Это нежилой фонд. Во многих отелях советских времен санузел был один на этаж. Соответственно при перепланировке в каждый "номер" проводят инженерные сети.

- Как инвестор, я вкладываюсь в переделку апартаментов в такие, как вы выразились, "самовольные… микростудии" по 14-15 метров и сдаю посуточно или выставляю на продажу. Да, они находят своего покупателя, - утверждает Лев Пороховник, представитель компании "Инвесториум".

Предприниматель утверждает, перевести такую студию из апартаментов в жилой фонд не так сложно. Также каждый объект имеет свой кадастровый номер, что открывает возможность получить ипотеку.

Правда, не все здания в принципе имеют шанс на перевод в жилой фонд, иначе бы перевести апартаменты от застройщика в статус квартиры было бы плевым делом. Конечно, амнистия для апартаментов - обсуждаемая тема на многих конференциях, посвященных рынку недвижимости, но пока до этого дело не дошло.

Тем не менее, сама по себе студия в нежилом помещении - это такой же объект недвижимости, как и апартаменты от застройщика. Апартаменты свободно покупаются, продаются, передаются по наследству.

Брать или не брать

У помещений, переделанных под студии, есть одно важное преимущество - они находятся в домах с удобным расположением, со сложившейся инфраструктурой. Второй плюс - в них, как правило, сделан современный ремонт, позволяющий максимально эффективно использовать даже небольшое пространство.

Среди минусов - сложности с документами, дорогие коммунальные услуги, ведь в значительном количестве случаев придется платить либо за соседей, либо по тарифу для бизнеса, который выше, чем расценки для граждан. Да и цена у таких студий, особенно если переводить в цену не за объект в целом, а за квадратный метр, кусается.

Опрошенные "РГ" эксперты категорически не советуют покупать объекты, которые нет шансов узаконить. Дело в том, что ответственность за незаконную перепланировку лежит на собственнике. И даже если сломал стены и провел мокрые зоны в нарушение всех норм предыдущий собственник, то отвечать перед соседями, местными властями и судом будет нынешний владелец. К студиям, на которые есть все документы и разрешения, специалисты относятся лояльнее, но подчеркивают: учитывая количество подводных камней, такая студия имеет право на жизнь как инвестиция для сдачи в аренду или место для ночевки во время частых командировок, но никак не может быть единственным жильем, на которое люди делают ставку от безысходности.

Дорогая ипотека стимулирует продавцов квартир на вторичном рынке идти на нестандартные шаги: в крупных российских городах начали появляться объявления о продаже недвижимости в рассрочку, когда владельцы допускают возможность оплаты объекта по частям. Новую схему реализации жилья оценил риелтор Валерий Летенков, экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалиста, в апреле 2022 года на вторичном рынке Москвы продается 33,7 тысячи объектов, исключая апартаменты. При этом 0,1 процента или 34 объявления указывают на то, что собственник готов дать рассрочку покупателю. Аналогичные предложения встречаются в Санкт-Петербурге. В описании квартиры обычно указывается сумма первого взноса, а далее написано, что в течение пяти лет предполагается получение оставшихся денег.

«Количество таких предложений может вырасти. Но ситуация с ними не так проста, как кажется. Важно сказать, что такие объекты продаются с помощью рассрочки из-за того, что на их приобретение невозможно получить ипотеку. Ранее практика рассрочки платежа за объект также присутствовала, но она в большинстве своем применялась к коммерческим объектам», — рассказал Летенков.

По мнению риелтора, продавцу в целом невыгодно продавать объект по договору рассрочки платежа. Зачастую квартиры по подобной схеме реализуют «не от хорошей жизни, а из-за каких-то других долговых обязательств», указал эксперт. Покупатель в такой ситуации рискует столкнуться с банкротством собственника объекта.

Ранее Летенков заявил, что снижение цен на недвижимость в Москве гарантировано при одном условии: если ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше. Риелтор назвал долю покупателей, которые до последнего времени приобретали жилье в столице в ипотеку, — 70-80 процентов.

Любые сделки с недвижимостью, в которых речь идёт о крупных суммах наличными, сопряжены с риском. Об этом заявили в риелторском агентстве «Инком-Недвижимость». По данным риелторов, после начала российской операции на Украине и введения санкций против финансового сектора доля подобных соглашений выросла. Однако «существует возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты», предупредили эксперты.

В случае безналичных расчётов средства переводятся через банк, повышая надёжность оплаты. Но если покупатель решит расплатиться наличными, то столкнётся с рядом проблем. Крупную сумму денег придётся где-то хранить и как-то перевозить до места сделки, говорится в материалах агентства, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Санкции сильно повлияли на рынок недвижимости в России. По информации риелторов, около 7% клиентов отказались от выгодной для себя сделки, передумав в последний момент. А после повышения ставки Центробанка до 20% многие передумали приобретать жильё.

Ранее стало известно, что в России перестали продавать элитные квартиры и жильё. Застройщики и владельцы дорогих апартаментов на вторичном рынке либо сняли свои объявления, либо ограничиваются только переговорами.

В марте однокомнатные квартиры на вторичном рынке России подорожали в среднем на 5%. По данным консалтинговой группы SRG, лидером по росту стоимости стала Рязань. За месяц цена однушки там увеличилась с 2,4 млн до 2,665 млн рублей (+11%). Аналитики изучали предложение однокомнатных квартир в 50 крупных городах страны. В феврале, до введения новых санкций против России, жильё в среднем подорожало на 1,4% в месяц. В некоторых городах цены на недвижимость даже снижались.

Следом за Рязанью по темпам подорожания однушек идёт Тверь. Квартиры там выросли в цене на 10,84%, жильё на вторичном рынке стоит 3,1 млн рублей. На третьем месте расположилась Пермь (9,1% и 2,7 млн рублей за однокомнатную квартиру).

Махачкала занимает четвёртую строчку рейтинга — недвижимость там стала дороже на 8,65%, достигнув в среднем 2,4 млн рублей. Замыкает пятёрку лидеров Ставрополь — квартиру в городе можно приобрести за 2,9 млн рублей (+8,56%).