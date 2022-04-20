Названы регионы с самыми тесными новостройками

Ленинградская область, Адыгея, Петербург и Алтай оказались регионами с самыми маленькими квартирами в строящихся домах. Это следует из отчета, подготовленного руководителем комитета Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаила Хорькова.

Фото: ТАСС ТАСС

Средняя площадь квартир в новостройках в целом по стране составляет 50 квадратных метров. А в Ленинградской области этот показатель - 39 "квадратов". В Адыгее средняя площадь 43 квадратных метра, в Петербурге и в Республике Алтай - 44.

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Естественно, эти показатели, что называется, "средняя температура по больнице". В Ленинградской области в разных жилых комплексах можно найти и 20-метровые студии и квартиры гиганты площадью под сто квадратных метров.

Но свои особенности у регионов есть. Основной объем строительства в Ленинградской области приходится на районы рядом с Петербургом, например, на Всеволожский. В Петербурге стоимость квадратного метра традиционно выше, чем в Ленинградской области.

Поэтому в Ленобласти застройщики часто делают ставку на строительство максимально дешевого жилья, что сказывается и на общей площади. Пытаются сэкономить и застройщики Петербурга. Так как себестоимость строительных материалов активно растет с 2020 года, то единственный способ ограничить цену на готовое жилье - это сдавать более компактные квартиры.

Пятое место по числу самых компактных квартир занимает Архангельская область. Здесь средняя площадь сдаваемого жилья составляет 45 "квадратов".

А самые просторные квартиры в России строят в Чечне. Здесь средняя площадь составляет 90 квадратных метров, далее следует Ингушетия с показателем 74 "квадрата", "бронзу" делят Дагестан и Кабардино-Балкария с показателем 69 квадратных метров.