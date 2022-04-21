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1 час назад

Минстрой нашел способ снизить стоимость жилья

Ura.Ru

В ряде российских регионов могут стартовать пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Эксперты в области недвижимости считают, что сэкономить застройщикам и создать для россиян более выгодные предложения на рынке.

Минстрой нашел способ снизить стоимость жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Крыму и других российских субъектах могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ. Девелоперам предлагается возводить дома, используя типовые конструктивные элементы.

По словам зампреда общественного совета при Минстрое, члена рабочей группы Российского союза строителей Олега Бетина, инициатива поможет застройщикам снизить себестоимость объекта. Также комплексная застройка по типовым проектам позволит экономить с момента проектирования дома до стадии благоустройства территории и логистических затратах, отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«В усредненных показателях стоимость строительства таких домов может быть меньше на 20—50% по сравнению с нетиповой застройкой», — оценил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. По мнению Саукова, экономия при масштабировании комплексной застройки будет начинаться от 15%.

Ранее риэлтор Павел Боровиков в беседе с URA.RU раскрыл правильный способ инвестировать свои накопления в недвижимость. В России вырос спрос на загородную недвижимость.

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