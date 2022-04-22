Глава ВТБ выступил за льготную ипотеку по ставке ниже 10%

Глава ВТБ Андрей Костин выступает за снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки до уровня ниже 10%. Об этом банкир заявил в интервью телеканалу "Россия-24".
Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин не исключил, что программа льготной ипотеки на новостройки, которая сейчас выдается под 12%, может быть скорректирована исходя из изменения ключевой ставки Банка России.
"Мы считаем, что ипотека льготная должна все-таки выдаваться по ставке ниже 10%. Она психологически очень важна для людей. Пока она на 12% зафиксирована. Мы, кстати, честно лоббируем, чтобы все-таки по мере снижения ключевой ставки Центрального банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%", - сказал Костин.
Правительство РФ на фоне роста ключевой ставки с 1 апреля увеличило ставку по льготной ипотеке на новостройки с 7% до 12% годовых. Кроме того, увеличилась предельная сумма кредита с 3 млн до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, для остальных регионов максимальный размер кредита вырос до 6 млн руб. Программа была запущена в апреле 2020 года, она действует до 1 июля 2022 года.
После обновления программы только за первую неделю действия новых условий банки приняли более 10 тыс. заявок на льготную ипотеку. Было заключено более 1,4 тыс. ипотечных договоров на 5,4 млрд рублей и выдано почти 2,3 тыс. льготных ипотек на 7 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ.