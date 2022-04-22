Глава ВТБ выступил за льготную ипотеку по ставке ниже 10%

Глава ВТБ Андрей Костин выступает за снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки до уровня ниже 10%. Об этом банкир заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

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Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин не исключил, что программа льготной ипотеки на новостройки, которая сейчас выдается под 12%, может быть скорректирована исходя из изменения ключевой ставки Банка России.

"Мы считаем, что ипотека льготная должна все-таки выдаваться по ставке ниже 10%. Она психологически очень важна для людей. Пока она на 12% зафиксирована. Мы, кстати, честно лоббируем, чтобы все-таки по мере снижения ключевой ставки Центрального банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%", - сказал Костин.

О программе

Правительство РФ на фоне роста ключевой ставки с 1 апреля увеличило ставку по льготной ипотеке на новостройки с 7% до 12% годовых. Кроме того, увеличилась предельная сумма кредита с 3 млн до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, для остальных регионов максимальный размер кредита вырос до 6 млн руб. Программа была запущена в апреле 2020 года, она действует до 1 июля 2022 года.