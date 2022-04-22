Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
49 минут назад

Глава ВТБ выступил за снижение ставки по льготной ипотеке до уровня ниже 10%

ТАССиещё 5

Глава ВТБ Андрей Костин выступает за снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки до уровня ниже 10%. Об этом банкир заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава ВТБ выступил за льготную ипотеку по ставке ниже 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин не исключил, что программа льготной ипотеки на новостройки, которая сейчас выдается под 12%, может быть скорректирована исходя из изменения ключевой ставки Банка России.

"Мы считаем, что ипотека льготная должна все-таки выдаваться по ставке ниже 10%. Она психологически очень важна для людей. Пока она на 12% зафиксирована. Мы, кстати, честно лоббируем, чтобы все-таки по мере снижения ключевой ставки Центрального банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%", - сказал Костин.

О программе

Правительство РФ на фоне роста ключевой ставки с 1 апреля увеличило ставку по льготной ипотеке на новостройки с 7% до 12% годовых. Кроме того, увеличилась предельная сумма кредита с 3 млн до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, для остальных регионов максимальный размер кредита вырос до 6 млн руб. Программа была запущена в апреле 2020 года, она действует до 1 июля 2022 года.

После обновления программы только за первую неделю действия новых условий банки приняли более 10 тыс. заявок на льготную ипотеку. Было заключено более 1,4 тыс. ипотечных договоров на 5,4 млрд рублей и выдано почти 2,3 тыс. льготных ипотек на 7 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ.

Недвижимость,Никита Стасишин,Андрей Костин,Банк России,Банк ВТБ,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители