Россияне начали массово избавляться от загородной недвижимости

Россияне начали массово продавать загородную недвижимость, пишут «Известия». По словам руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова, количество заявок на продажу объектов в апреле выросло на 82% по сравнению с мартом.

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В прошлом году в апреле было зафиксировано на 24% больше заявок на продажу загородных объектов, чем в марте. Прирост год к году составил 70%.

Сауков отметил, что впервые с начала пандемии объем предложения растет быстрее объема спроса.

По мнению специалиста, резкий всплеск предложения на рынке вызван не только сложившейся экономической ситуацией, но и активным инвертированием в загородное домостроение среди частных лиц.

«Сейчас многие стали активно реализовывать как уже завершенные проекты, так и на фоне выросшей себестоимости строительства продавать ранее приобретенные земельные участки», - пояснил Сауков.

Он также отметил, что многие продают загородную недвижимость, чтобы снизить долговую нагрузку и погасить кредиты.