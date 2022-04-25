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1 час назад

Россияне начали массово избавляться от загородной недвижимости

Вероника Полынина

Россияне начали массово продавать загородную недвижимость, пишут «Известия». По словам руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова, количество заявок на продажу объектов в апреле выросло на 82% по сравнению с мартом.

Россияне начали массово избавляться от загородной недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году в апреле было зафиксировано на 24% больше заявок на продажу загородных объектов, чем в марте. Прирост год к году составил 70%.

Сауков отметил, что впервые с начала пандемии объем предложения растет быстрее объема спроса.

По мнению специалиста, резкий всплеск предложения на рынке вызван не только сложившейся экономической ситуацией, но и активным инвертированием в загородное домостроение среди частных лиц.

«Сейчас многие стали активно реализовывать как уже завершенные проекты, так и на фоне выросшей себестоимости строительства продавать ранее приобретенные земельные участки», - пояснил Сауков.

Он также отметил, что многие продают загородную недвижимость, чтобы снизить долговую нагрузку и погасить кредиты.

Из-за разворота рынка в сторону покупателя объекты, где собственники заинтересованы в срочной продаже, можно купить со скидкой 15-20%. При этом, по словам эксперта, ликвидные объекты реализуются в течение нескольких дней.

Недвижимость,
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