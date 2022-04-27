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1 час назад

Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на вторичное жилье

Национальная Служба Новостейиещё 6

Льготную ипотеку в России могут распространить на рынок вторичного жилья. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РБК.

Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил зампред правительства, такой сценарий возможен, если в результате мониторинга будет зафиксирована нехватка уже существующих мер господдержки рынка жилья, пишет РИА ФАН.

Хуснуллин отметил, что первичный и вторичный рынки недвижимости взаимосвязаны: люди часто покупают квартиры в новостройках, продавая другое жилье, указывает телеканал «360». В прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках в среднем по стране составил 27%, из чего следует, что граждане в основном улучшали жилищные условия.

«Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — подчеркнул вице-премьер.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,
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