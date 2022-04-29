Россияне бросились скупать дачные участки

В 2022 году россияне начали чаще проявлять интерес к покупке загородных домов, чем в 2021-м. Это показало исследование Яндекс Рекламы, поступившее в "Газету.Ru".

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В первом квартале 2022 года число поисковых запросов по поводу покупки дачи в Яндексе выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 75% - по отношению к 2020-му.

Интерес к аренде загородных домов также растет: если сравнивать с 2021-годом, то доля желающих снять дачу выросла на 17%, в по отношению к 2020-му это число увеличилось на 28%.

Отмечается, что к покупке недвижимости за городом чаще проявляют интерес жители регионов. В Москве и Санкт-Петербурге более склонны снимать дачи в аренду.

"Так, на долю москвичей приходится 42% запросов в поиске Яндекса про аренду дач, а на покупку - 33%.. На жителей Петербурга приходятся 20% и 17% соответственно", - сообщили аналитики.