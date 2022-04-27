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1 час назад

СМИ: во Франции арестовали три виллы, якобы принадлежащие российским предпринимателям

ТАССиещё 4

Власти Франции арестовали три виллы на Лазурном берегу, которые якобы принадлежат российским бизнесменам. Об этом сообщил в среду телеканал BFM.

Во Франции заявили об аресте виллы Дерипаски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно его данным, речь идет о недвижимости, которой владеет Олег Дерипаска, в районе Сен-Тропе. Другая вилла, по утверждению телеканала, принадлежит Кириллу Шамалову. Она находится в Биаррице. Особняк "Трианон", являющийся собственностью Мусы Бажаева, расположен в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Назван срок появления успешной экономики в России

Согласно сведениям BFM, к настоящему моменту в рамках объявленных ранее Евросоюзом санкций французский Минфин наложил арест на четыре яхты, шесть вертолетов и три десятка вилл российских предпринимателей.

Недвижимость,Муса Бажаев,Кирилл Шамалов,Олег Дерипаска,ЕС,
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