В России вырос спрос на квартиры с торгов

В Москве вырос спрос на квартиры, которые уходят с торгов. Тенденцию заметили эксперты по недвижимости. Есть ли смысл покупать такое жилье, и какие риски могут ждать покупателей?

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По данным "Агентства инвестиций в недвижимость" Москвы в минувшем феврале спрос на такие квартиры подскочил более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по итогам 2021 года заинтересованность в них выросла почти на 57 процентов. Обычно на торгах реализуют три вида недвижимости.

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Во-первых, муниципальную собственность, то есть имущество города. Именно в этом сегменте самый широкий выбор квартир - около половины всех лотов на торгах. Во-вторых, залоговое имущество, под которые были взяты средства в кредит. И, наконец, банкротное жилье, которое кто-то приобрел в ипотеку, но по разным причинам не смог выплатить ее. В этой истории есть важный нюанс - просто так прийти и купить эти квартиры не получится. Такое имущество продается с электронных торгов, поэтому придется принять участие в своеобразном соревновании с другими претендентами на понравившуюся вам квартиру. Побеждает тот, кто предложит самую высокую цену. Но и учетом этого квартиру удается купить нередко дешевле, чем на рынке.

Если процесс торгов запущен, но покупателей оказалось мало, недвижимость вполне может быть продана ниже рынка

По мнению руководителя проектного бюро "АртПро" Дмитрия Анпилогова, покупка недвижимости с торгов на разных онлайн-площадках носит нестабильный характер, поэтому все зависит от конкретного лота и должника. Иногда, отмечает Анпилогов, можно найти интересные предложения с очень "вкусной" ценой. Сама процедура торгов, говорит управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, мало зависит от ценовых колебаний рынка.

"Например, если процесс торгов запущен, но покупателей оказалось мало, недвижимость вполне может быть продана ниже рынка, и организатор не вправе отказать победителю на основании низкой цены", - рассказал Паюшин.

Но торги, подчеркивает эксперт, больше подходят инвесторам.

"Как правило, участники торгов определяют для себя максимальную "цену отсечения", после которой перестают повышать ставки, - отмечает Михаил Паюшин. - У инвесторов есть возможность вносить задаток (он является обязательным условием участия) по нескольким торгам".

По мнению экспертов, к участию в торгах следует подходить с осторожностью.

"Зачастую это недвижимость, на которую обратили взыскание кредиторы, и потенциальный покупатель рискует столкнуться с проблемой принудительного выселения прежних собственников, - объясняет Михаил Паюшин. - Безусловно, провести выселение действующее законодательство позволяет, но это занимает время и не всегда безболезненно для сторон".