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3 часа назад

Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками коммунальных служб

ТАССиещё 8

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков призвал москвичей быть бдительными и не стать жертвами мошенников, которые в праздничные дни могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, - процитировали в комплексе городского хозяйства слова Бирюкова. - Перед праздничными днями еще раз напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения.

В сообщении уточняется, что зачастую мошенники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Кроме того, в комплексе городского хозяйства напомнили, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайтах ответственных организаций, а данные о выезде аварийных бригад доступны по телефонам соответствующих служб.

Недвижимость,Петр Бирюков,
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