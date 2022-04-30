Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками коммунальных служб

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков призвал москвичей быть бдительными и не стать жертвами мошенников, которые в праздничные дни могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, - процитировали в комплексе городского хозяйства слова Бирюкова. - Перед праздничными днями еще раз напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения.