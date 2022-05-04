Россияне начали скупать квартиры-студии

"Квартира-студия - это отдельная жилплощадь и этим она сильно в положительную сторону отличается от комнаты для покупателей, - считает гендиректор агентства Валерий Летенков. - Один важный плюс таких объектов - цена. Студии, как правило, на 20-25 процентов дешевле однокомнатных квартир. При этом арендные ставки на 10-15 процентов ниже, чем в однушках".