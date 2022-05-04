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1 час назад

Россияне начали скупать квартиры-студии

Российская Газетаиещё 2

В крупных городах России существенно вырос спрос на квартиры-студии. Об этом рассказали в пресс-службе "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Россияне начали скупать квартиры-студии
Фото: ТАССТАСС

Средний рост спроса для мегаполисов составил 7,25 процента по сравнению с мартом прошлого года. В столице этот показатель равен 3,05 процента. А самый значительный всплеск интереса к студиям, на 55,47 процента, отмечен в Нижнем Новгороде.

"Квартира-студия - это отдельная жилплощадь и этим она сильно в положительную сторону отличается от комнаты для покупателей, - считает гендиректор агентства Валерий Летенков. - Один важный плюс таких объектов - цена. Студии, как правило, на 20-25 процентов дешевле однокомнатных квартир. При этом арендные ставки на 10-15 процентов ниже, чем в однушках".

Таким образом, студии очень хорошо подходят для инвестиций - их можно выгодно сдать. Кроме того, такое жилье нередко приобретается для студентов.

Недвижимость,
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