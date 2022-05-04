Эксперт спрогнозировал дефицит жилой недвижимости в Сочи

Подорожание недвижимости на 30% и дефицит жилых объектов в Сочи прогнозируется после принятия нового генплана в 2023 году, сказал РИА Новости руководитель отдела продаж агентства недвижимости "AS.Realty" в Сочи Александр Даниелян.

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По мнению эксперта, дефицит на жилые объекты в Сочи будет вызван новыми требованиями к застройке, согласно которым на курорте возможно осуществлять только комплексное строительство жилья с полной социальной инфраструктурой. Кроме того, по словам Даниеляна, на увеличение стоимости сочинской недвижимости будут влиять и высокие цены строительных материалов, которые уже подорожали на 40%.

"Генплан Сочи влечёт дефицит рынка (недвижимости - ред.) и гарантированное удорожание на 30% квадрантного метра", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что требование местных властей к комплексной жилой застройке на курорте создаст высокий покупательский спрос именно на квартиры, которых станет больше.