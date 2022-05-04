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51 минуту назад

Эксперт спрогнозировал дефицит жилой недвижимости в Сочи

РИА Недвижимость

Подорожание недвижимости на 30% и дефицит жилых объектов в Сочи прогнозируется после принятия нового генплана в 2023 году, сказал РИА Новости руководитель отдела продаж агентства недвижимости "AS.Realty" в Сочи Александр Даниелян.

Эксперт спрогнозировал дефицит жилой недвижимости в Сочи
Фото: ТАССТАСС

По мнению эксперта, дефицит на жилые объекты в Сочи будет вызван новыми требованиями к застройке, согласно которым на курорте возможно осуществлять только комплексное строительство жилья с полной социальной инфраструктурой. Кроме того, по словам Даниеляна, на увеличение стоимости сочинской недвижимости будут влиять и высокие цены строительных материалов, которые уже подорожали на 40%.

"Генплан Сочи влечёт дефицит рынка (недвижимости - ред.) и гарантированное удорожание на 30% квадрантного метра", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что требование местных властей к комплексной жилой застройке на курорте создаст высокий покупательский спрос именно на квартиры, которых станет больше.

Новый генеральный план города Сочи, разрабатываемый "Научно-Исследовательским институтом перспективного градостроительства", предполагает программу развития курорта на двадцать лет. Согласно генплану, на территории Сочи планируется модернизация коммунальной и дорожной инфраструктуры, создание пляжей, яхтенных марин, комплексная жилая застройка. Цифровой и документальный проект генплана планируется утвердить осенью 2023 года.

Недвижимость,
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