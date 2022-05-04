Россиянам могут запретить покупать недвижимость в Европе

Евросоюз добавил запрет для россиян совершать сделки с европейской недвижимостью к своему шестому пакету санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP Kirsty Wigglesworth/AP

По данным агентства, предложение Еврокомиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, обеспечивающих подверженность такого недвижимого имущества».

Bloomberg отмечает, что запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах-членах ЕС. Он не затронет граждан, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.