Россиянам дали советы по покупке бюджетного жилья

За последние две недели увеличился спрос на квартиры в самом бюджетном сегменте. Life разбирался, какое жилье будет падать в цене и стоит ли его покупать.

По словам руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрия Таганова, если есть цель найти самые низкобюджетные варианты на первичном рынке Москвы, то следует обратить внимание на малогабаритную студию в отдаленных от центра районах. Дом должен быть на этапе строительства, подчеркнул эксперт.

«Сейчас в проектах, находящихся на стадии котлована, лоты стоят на 20% дешевле, чем в новостройках высокой стадии готовности. Стоит отметить, что в настоящее время нет предпосылок для снижения цен на первичку. На вторичном рынке самой дешёвой будет небольшая однушка или студия без ремонта, также расположенная на окраинах города», — отметил Таганов.

В настоящее время, по словам эксперта, средняя цена 1 кв. м первичных квартир в старых границах столицы составляет 370,4 тыс. рублей, в Новой Москве — 235,4 тыс. рублей. На вторичном рынке — 286,4 тыс. рублей и 205,6 тыс. рублей соответственно.

Россиянам стоит учитывать ряд факторов при выборе недвижимости для проживания, отмечают эксперты. В частности, стоит понять, насколько важна транспортная доступность до центра города, сколько денег потребуется на ремонт.

«Апартаменты в условиях тотальной неопределенности их статуса лучше не трогать, если речь не идет о сегменте «бизнес» и выше. Продать через некоторое время небольшую студию в новостройке будет достаточно проблематично, потому что из разряда первичной недвижимости она перейдёт во вторичку с актуальными проблемами со ставками по ипотеке (там они сейчас очень высокие), — подчеркнул специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

Он также высказался о хрущевках. Так, россиянам стоит обращать внимание на квартиры в домах под реновацию. Они в любом случае подорожают хотя бы потому, что после сноса будет предоставлено жилье большей квадратуры и с муниципальным ремонтом. Если же есть возможность подождать, то лучше так и сделать, считает эксперт.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, для граждан с ограниченным бюджетом покупка объекта в новостройке является более выгодной. Одна из причин - действие программы льготной ипотеки и субсидированные ставки от застройщиков.